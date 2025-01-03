Де в Києві можна буде покупатися на Водохреща (список)

Громадян закликали утриматися від масових зібрань

Наступного понеділка, 6 січня, в Україні будуть святкувати Водохреще. Традиційно це свято супроводжується купаннями в ополонці.

Як повідомила пресслужба КП "Плесо", цього року в Києві буде організовано чергування рятувальників і медичний супровід на 12 локаціях. Всього буде залучено 12 лайфгардів та 30 рятувальників САРВС (Служба аварійного реагування на водних об’єктах).

Крім того, буде забезпечено чергування швидких медичних бригад, організованих Комунальним некомерційним підприємством "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва" КМДА. На всіх 12 локаціях водолази КП "Плесо" провели обстеження дна водойм для мінімізації ризиків травмування.

До переліку підготовлених локацій входять:

пляж "Дитячий;

пляж "Венеція";

пляж "Центральний";

пляж "Тельбін";

пляж "Троєщина;

пляж "Райдуга";

озеро "Вербне";

пляж "Пуща-Водиця";

пляж "Наталка";

острів "Оболонський";

пляж "Галерний";

пляж "Веселка".

У КП наголосили, що під час роботи фахівці стежитимуть за дотриманням безпеки на водоймах, будуть готові оперативно реагувати у разі необхідності та надавати допомогу. Також на Оболонському острові та міському пляжі "Дитячому" працюватимуть представники муніципальної охорони.

Водночас напередодні Водохреща столична влада закликала киян утриматися від масових зібрань та заходів і дотримуватися обмежень, що діють під час воєнного стану. Зокрема, громадян закликали відмовитися від купання у водоймах на Водохреща.

Раніше ми розповіли, якою буде погода в Україні на Водохреща. За прогнозом синоптиків, у цей день середня температура повітря вдень в Україні сягатиме +7…+9 градусів за Цельсієм. У деяких регіонах пройдуть дощі.