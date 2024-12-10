Не любила Україну і Тараса Шевченка: як виглядає могила і де похована Анна Ахматова

На могилі поетеси є дивні барельєфи

Анна Ахматова — відома російська поетеса українського походження. Хоча жінка народилась в Одесі, більшість життя вона працювала у країні-агресорці. Акторка померла у 1966 році від інфаркту. Їй було 76 років.

"Телеграф" з'ясував, де поховали поетесу, і який вигляд має її могила.

Що казала Ахматова про Україну

За переказами, поетеса не любила Україну. На запитання, чи подобається їй творчість Тараса Григоровича Шевченка, Ахматова відповіла негативно. Вона зазначала, що мала складне життя у Києві. До того ж вона зневажливо ставилась до української мови. Про це йдеться у "Записках об Анне Ахматовой" поетеси Лідії Чуковської, виданих у 1939 році.

"Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык… "Мамо", "ходимо", – она поморщилась, – не люблю", — відповіла жінка.

Попри такі заяви про Україну, на честь Ахматової досі є названою одна з вулиць Києва в Дарницькому районі. У 2023 та 2024 році кияни навіть створили дві петиції щодо перейменування вулиці Ахматової.

Одні пропонували замінити її, назвавши на честь командира спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, який віддав життя за Україну під Бахмутом. А інші давали ідею назвати вулицю у пам'ять про 22-річного лейтенанта Володимира Полякова, який загинув на Донеччині.

Могила Ахматової

Поетеса померла від 4-го інфаркту у віці 76 років. Її не стало у підмосковному санаторії в Домодєдово.

Поетесу поховали на Комаровському цвинтарі у Санкт-Петербурзі. Її могила розташована на центральній алеї кладовища. Пам'ятника Ахматовій немає, однак встановлений чорний високий хрест з дивними барельєфами. Також є невелика нагробна плита, виконана з граніту.

Могила Ахматової оточена невеликою стіною. Вона відтворює в'язницю, куди поетеса приходила, щоб зустрітися зі своїм сином. Його запроторили до в'язниці за зауваження викладачу на лекції. Згодом хлопця випустили через "відсутність складу злочину".

На стіні можна побачити барельєф у вигляді голови поетеси на квадратному камені та її світлину. Крім цього, біля могили розташована лавка та маленька будка, ймовірно, для птахів. Прихильники періодично приносять на могилу поетеси живі квіти.

Місцеві розповідали, що неподалік від могили поетеси вирубували ліс, через що виникла яма. Як наслідок, каміння почало туди "сповзати", а також частини меморіалу почали отримувати дефекти. Однак, немає кому розв'язувати цю проблему.

Також біля могили Ахматової встановлювали біотуалети та альтанку, але невдовзі їх перенесли в інше місце через критику шанувальників поетеси.

Раніше "Телеграф" розповідав про могилу російського актора Юрія Нікуліна. Його поховали у Москві.