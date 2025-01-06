Россияне снесли дом Шевченко, а на его месте обустроили парковку клиентов банка

Выдающийся украинский писатель и художник Тарас Шевченко, который в своих стихах поднимал национальный дух, был отправлен в ссылку на Россию за участие в Кирилло-Мефодиевском братстве. 8 июня 1847 года он был доставлен в город Оренбург, а вскоре — в Орскую крепость. Во время ссылки был написан цикл стихотворений "В каземате", в который вошло 13 произведений. Всего писатель отдал ссылкам около 10 лет своей жизни.

Дом, в котором жил Шевченко в Оренбурге, россияне снесли в 2016 году, несмотря на то, что это здание было памятником архитектуры. "Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит место, где жил выдающийся украинский писатель во время ссылки.

В ссылке Тарас Шевечнко находился 3 года как солдат с царским запретом писать и рисовать. Проживал художник в это время в доме, в котором в 1847 году жил чиновник Андрей Кутин.

Снос дома

В июне 2015 года дом в Оренбурге, в котором жил Тарас Григорьевич Шевченко, был снесен. Однако стало известно об этом только 24 февраля 2016 года. На его месте обустроена парковка для клиентов банка "Русь", руководителем которого является лидер провластной фракции "Единая Россия" Владимир Кидан.

Дом к сносу

Известно, что попытки снять с учета этот памятник культуры были до этого, однако статус здания суд оставлял неизменным. Когда вокруг дома появился забор, местные возмутились. Более того, тогдашний мэр города-коммунист был недоволен возможным сносом памятника.

Дом к сносу

После этого тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству иностранных дел и Министерству культуры обратиться в ЮНЕСКО. Что не принесло результатов.

Парковка на месте дома

Напомним, что, несмотря на запрет российского царя и часового, Шевченко удавалось писать и рисовать. Стихи он прятал в "захалявних книжечках". За перод ссылки он писал произведения "Ой одна я, одна…», "За байраком байрак…», "Мені однаково, чи буду…», "Не кидай матері, казали…" и другие. Именно поэтому дом, в котором жил Шевченко, имеет историческое значение. Он был расположен на углу улицы "8 марта" и переулке Шевченко.

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