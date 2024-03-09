Розчулив усю мережу: посол Великобританії прочитав вірш Тараса Шевченка у Каневі (відео)
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Гарріс не вперше висловлює своє захоплення українською поезією
У суботу, 9 березня, Україна відзначає 210 років з дня народження Тараса Шевченка. Саме цьому і присвятив своє відео посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс.
На своїй сторінці у Twitter (X) він опублікував короткий ролик, де зачитав вірш Кобзаря "Реве та стогне Дніпр широкий". Відео зняте на фоні українського Дніпра у Каневі.
"З днем народження, Тарасе Шевченку! Happy birthday, Taras Shevchenko!", — написав Гарріс.
У мережі користувачів розчулило це відео, і вони висловили свою щиру вдячність послу.
Підписники також зауважили, що вірш декламував посол Великобританії у Каневі, де поховано Тараса Григоровича Шевченка.
Українці у коментарях подякували Британії за підтримку України у такий складний час.
Дехто з підписників також додав, що наразі знаходиться у Великобританії і дуже вдячний послу за це відео.
Нагадаємо, що посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс не вперше декламує вірші Шевченка, адже минулого місяця він прочитав "Заповіт". Подія відбулася 25 січня і була присвячена дню народження шотландського Короля поезії Роберта Бернса, особливий захід відбувся в посольстві Британії.
Раніше "Телеграф" писав про те, як би виглядала сторінка "Кобзаря" зараз в Instagram.