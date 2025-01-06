Журналіст виявив зв'язок дружини голови НАБУ з фігурантом справи про розкрадання коштів

Він також наводить факти, які на це вказують

Журналіст-розслідувач Володимир Бойко виявив ймовірний зв'язок між дружиною голови НАБУ Семена Кривоноса та бізнесом Едуарда Самоткала, підозрюваного у справі розкрадання коштів Південноукраїнської АЕС. Галина Польшинська керує компаніями, що належать дружині Самоткала.

За інформацією Володимира Бойка, є підстави припускати зв’язок Семена Кривоноса з фігурантами справи "Енергоатому", зокрема з власниками ТОВ "Інноваційні технологічні продукти", яку підозрюють у постачанні обладнання за завищеними цінами. Про це йдеться у дописі журналіста на його фейсбук-сторінці.

Мова йде про кримінальне провадження стосовно таких собі Самоткала Едуарда Вікторовича, Лисенка Дмитра Васильовича, Кіма Віссаріона Володимировича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України. Йдеться про привласнення і розтрату майна при зловживанні службовим становищем. Нагадаємо, що Кім — колишній голова НАК "Енергоатом", а Самоткал — власник компаній, які ймовірно постачали "Енергоатому" обладнання за завищеними цінами. Зараз стосовно бізнесмена здійснюється спеціальне судове провадження, а сам він знаходиться за кордоном. Але компанії Едуарда Самоткала, записані на його дружину Руслану, працюють і досі.

Володимир Бойко припускає, що це наслідок зв’язку голови НАБУ Семена Кривоноса з Едуардом Самоткалом. За інформацією журналіста, бізнесами Самоткала керує дружина голови НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинська.

Той факт, що Галина Польшинська є дружиною Семена Кривоноса підтверджується його декларацією. Саме вона керує ТОВ "Інноваційні технологічні продукти" ("Інтехпро"), який наразі належить Руслані Самоткал.

Також Польшинська зазначена керівником таких структур Самоткалів: DAAR company s.r.o. (Чехія) (з 19.09.2015 по 22.02.2017) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія) (з 06.10.2015 по 21.02.2017) — що видно за цим реєстром.

Нагадаємо, ВАКС зареєстрував справу "Енергоатому" ще 25 травня 2020 року. За інформацією видання "Наші гроші", мова йде про заволодіння понад 27 млн грн під час двох закупівель протягом 2012-2013 років.