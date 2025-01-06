Журналист обнаружил связь супруги главы НАБУ с фигурантом дела о хищении средств

Он также приводит факты, указывающие на это

Журналист-расследователь Владимир Бойко нашел вероятную связь между супругой главы НАБУ Семена Кривоноса и бизнесом Эдуарда Самоткала, подозреваемого в деле хищения средств Южноукраинской АЭС. Галина Польшинская управляет компаниями, принадлежащими жене Самоткала.

По информации Владимира Бойко, есть основания предполагать связь Семена Кривоноса с фигурантами дела "Энергоатома", в том числе с владельцами ООО "Инновационные технологические продукты", подозреваемой в поставке оборудования по завышенным ценам. Об этом говорится в сообщении журналиста на его фейсбук-странице.

Речь идет об уголовном производстве в отношении этаких Самоткала Эдуарда Викторовича, Лысенко Дмитрия Васильевича, Кима Виссариона Владимировича в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч.5 ст. 191 УК Украины. Речь идет о присвоении и растрате имущества при злоупотреблении служебным положением. Напомним, что Ким — бывший глава НАК "Энергоатом", а Самоткал — владелец компаний, предположительно поставлявших "Энергоатому" оборудование по завышенным ценам. Сейчас в отношении бизнесмена осуществляется специальное судебное разбирательство, а сам он находится за границей. Но компании Эдуарда Самоткала, записанные на его жену Руслану, работают до сих пор.

Владимир Бойко предполагает, что это следствие связи главы НАБУ Семена Кривоноса с Эдуардом Самоткалом. По информации журналиста, бизнесами Самоткала руководит супруга главы НАБУ Семена Кривоноса, Галина Польшинская.

Тот факт, что Галина Польшинская является женой Семена Кривоноса, подтверждается егодекларацией. Именно она руководит ООО "Инновационные технологические продукты" ("Интехпро"), принадлежащее Руслане Самоткал.

Также Польшинская указана руководителем таких структур Самоткачей: DAAR company sro (Чехия) (с 19.09.2015 по 22.02.2017) и Business Perspective Alfa, sro (Чехия) (с 06.10.2015 по 21.02.2017) — что видно за этим по этому реестру.

Напомним, ВАКС зарегистрировал дело "Энергоатома" еще 25 мая 2020 года. По информации издания "Наши деньги", речь идет о завладении более 27 млн грн во время двух закупок в течение 2012-2013 годов.