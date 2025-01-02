Перша пісня в Космосі була українською: космонавт № 4 Павло Попович заспівав "Дивлюсь я на небо" (відео)

Український космонавт Павло Попович міг стати першою людиною в космосі замість

Павло Романович Попович, видатний український космонавт, залишив значний слід в історії космонавтики. Його кар'єра могла скластися зовсім інакше, адже він мав всі шанси стати першим космонавтом світу замість Юрія Гагаріна.

Він народився 5 жовтня 1930 року в Узині, Київської області. А освіту здобув Магнітогорському індустріальному технікумі й військовому авіаційному училищі.

Шлях до Космосу

У 1960 році Попович був зарахований до загону космонавтів, а вже через рік, 18 січня 1961 року, генерал Микола Каманін записав у своєму щоденнику: "Попович за всіма даними може бути одним з перших серед шістки" кандидатів на перший пілотований політ. Однак, три місяці потому на орбіту злетів Гагарін.

Суперечки та політ

Попович був призначений пілотом для першого в історії групового польоту на кораблі "Восток-4", що відбувся 12-15 серпня 1962 року. Підготовка до польоту проходила в умовах термінового виконання завдання радянського керівництва, яке прагнуло "утерти носа американцям". Генеральний конструктор Сергій Корольов наполягав на тривалості польоту три доби, щоб встановити новий рекорд, тоді як Міністерство оборони погоджувалося лише на одну добу.

Космічний успіх

Під час польоту Попович став першим космонавтом, який заспівав українську пісню "Дивлюсь я на небо" у космосі. Цей момент став символом не лише його особистого досягнення, а й культурної спадщини України. Після успішного завершення польоту він отримав звання Героя Радянського Союзу.

Друга стадія кар'єри

Попович здійснив свій другий політ у липні 1974 року на кораблі "Союз-14". Цей політ також увійшов в історію, адже він став командиром першого екіпажу, що стикувався з військовою орбітальною станцією. Проте після цього польоту його кар'єра в космосі закінчилася.

Внесок у науку і не тільки

Після завершення космічних польотів Попович активно займався науковою діяльністю та громадською роботою. Він захистив дисертацію і став заступником начальника Центру підготовки космонавтів. Як депутат Верховної Ради УРСР він допомагав своїм землякам у розв'язанні соціальних питань.

Павло Попович помер у вересні 2009 року, залишивши по собі багатий спадок. Його ім'я носить безліч вулиць в Україні, а також мала планета в Сонячній системі. Він залишається символом української космонавтики та прикладом для майбутніх поколінь.

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