Без "мінусів", але з сюрпризом. Якої погоди очікувати у п’яти найбільших містах 7 січня

Нетипове тепло для зими знову повертається в Україну

Зимове похолодання та сніжна погода не довго тримались в Україні, адже найближчими днями до усіх регіонів повернуться "плюси". Так, вже з вівторка, 7 січня, синоптики прогнозують чимале потепління.

Про це свідчать дані meteofor.com.ua. Стовпчик термометра у деяких областях вдень сягне позначки +10 градусів, що нетипово для початку січня.

Погода 7 січня у Львові

Синоптики прогнозують теплу погоду протягом усієї доби. Вночі термометр покаже від +3 до +5°С, а вдень — до +10°С. Опади не прогнозуються, проте небо лише до обіду буде ясне, а далі — помірна хмарність. Швидкість руху вітру подекуди становитиме до 10 м/с.

Погода 7 січня у Києві

У столиці України синоптики прогнозують трохи прохолоднішу погоду. Так, вночі стовпчик термометра сягне позначки +3°С, а вдень — до +8°С. Зранку і до вечора киян чекає ясна та сонячна погода, яку ввечері затьмарять хмари, але без опадів.

Погода 7 січня у Харкові

Харків'ян сонячна погода 7 січня не порадує, адже протягом дня небо буде затягнуте хмарами, але без опадів. Стовпчик термометра вдень коливатиметься від +3 до +5°С.

Погода 7 січня у Дніпрі

У вівторок, 7 січня, дніпрян очікує помірно тепла суха погода, але небо протягом дня буде затягнуте хмарами. Температура вдень становитиме до +7°С, а вночі — до +4°С.

Погода 7 січня в Одесі

В Одесі синоптики прогнозують теплу ясну погоду, проте після обіду небо затягнуть хмари. Опади не очікуються. Повітря у південному регіоні вдень прогріється до +9°С, а вночі — до +7°С.

Раніше "Телеграф" розповідав, що синоптики прогнозують різке потепління у Києві.