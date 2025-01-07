Температура почти апрельская, но с осадками. Где 8 января воздух прогреется до +14 градусов

Часть страны накроет туман

В Украину после непродолжительного похолодания снова вернулась теплая погода. В среду, 8 января, местами воздух прогреется до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

Как пояснил метеоролог Игорь Кибальчич, на текущей неделе в Украине ожидается аномально теплая погода с дождями по всей стране. На территорию страны будет активно поступать теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения. Это значительно повысит температуру воздуха.

В среду, 8 января, ночью в западном регионе, а днем также в северных, центральных и северо-восточных областях пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Местами в Украине ожидается туман. Ветер южных направлений с переходом на западный, 7-12 м/с.

Ночью синоптики прогнозируют +1 +6 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8 градусов тепла, а в центральных и южных областях ожидается до +9…+14 градусов.

В Укргидрометцентре прогнозируют 8 января отсутствие осадков на юге, в Запорожской, Кировоградской и Луганской областях. На остальной территории возможны незначительные дожди.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в Украине в январе и феврале. По прогнозам народного синоптика с Волыни Владимира Деркача, сильных морозов в этом году не ожидается.