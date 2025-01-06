В Україні йде потепління: який регіон погода потішить "плюсом"

Погода порадує мешканців України потеплінням

У центральній Україні з 6 січня очікується тепла погода. Впродовж цього тижня тут буде тепле повітря з країн Африки та Середземномор’я.

Про це у Facebook повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань. За його словами, нинішня хвиля аномального тепла після Нового року буде сильнішою за попередню.

"Минулі вихідні подарували черкащанам чудову із зимовими атрибутами погоду. Температури повернулися до своєї кліматичної норми – здавалося зима! Але з Європи прямує новий атлантичний вихор. Від нього вже встигли постраждати Ірландія, Великобританія та Норвегія, де пройшли сильні снігопади", — написав Постригань.

У вівторок, 7 січня, серйозних опадів не буде. Температура вночі 2º морозу – 3º тепла, вдень 1-6º тепла. На дорогах подекуди ожеледиця.

У середу, 8 січня вночі буде без опадів, удень місцями очікується невеликий дощ. Температура вночі 0-2 градусів тепла, вдень 6-8 градусів тепла.

У четвер, 9 січня, вночі місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг, а вдень опадів не очікується. Температура вночі 0-2 тепла, вдень 6-8 градусів тепла. У п’ятницю, 10 січня, без істотних опадів. Вночі температура повітря покаже від +2 до +4, а вдень +8…+10 градусів.

У суботу, 11 січня, погода у регіоні погіршиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими.