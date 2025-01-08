У "Слузі народу" розповіли, коли в Україні реально можуть відбутися вибори

Законодавство забороняє проводити вибори під час війни

Останнім часом тема президентських виборів в Україні дуже активно обговорюється у суспільстві. Однак вибори в нашій країні за законом не можуть відбуватися під час війни та воєнного стану, а тому реально їх можна буде провести лише за півроку після завершення війни.

Про це голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила в інтерв’ю "РБК Україна". За її словами, перед тим, як вибори все ж таки стануть на порядку денному, необхідно буде вирішити низку важливих проблем. Це стосується, зокрема, голосування військових та мільйонів українців за кордоном.

Шуляк наголосила, що поки в Україні триває війна та діє воєнний стан, говорити про проведення виборів немає сенсу. Слід розуміти, що на сьогоднішній день понад мільйон людей працюють у Силах оборони та безпеки.

І всі вони мають право не просто приходити на вибори, а й мають реалізувати своє право бути обраними. Це стане можливим лише тоді, коли закінчиться війна і коли військові будуть демобілізовані.

"Зараз потрібно закрити цю тему, що під час воєнного стану можна провести будь-які вибори. Як і закрити іншу тему: чи можна не подовжувати воєнний стан, дати якийсь проміжок часу на те, щоб швиденько провести вибори. Це питання також потрібно закрити, тому що це фактично, фізично і юридично неможливо", — резюмувала Шуляк.

За її словами, проведення виборів можливе лише через шість місяців після закінчення військового стану. Також вона наголосила, що влада не готується до проведення виборів онлайн і такі заяви є виключно маніпуляціями.

"Тобто півроку — це мінімальний період, коли всі готуватимуться до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства", — заявила Шуляк.

Нагадаємо, голову Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав про те, що для підготовки до виборів потрібен щонайменше рік. Однак фінансування з цією метою не виділяють з 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна тим часом розглядає можливість впровадження електронного голосування для проведення післявоєнних виборів. Для цього вона вивчає існуючі європейські моделі.