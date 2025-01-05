Зараз не на часі: Зеленський у подкасті Фрідмана сказав, коли будуть вибори та чи піде він на другий термін

Вибори в Україні можна буде провести тільки після завершення війни. Цього вимагає українське законодавство, змінювати його під час війни ніхто не буде, до того ж відповідним чином забезпечити виборчий процес в умовах бойових дій просто неможливо.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у тригодинній розмові з американським подкастером Лексом Фрідманом. Запис розмови оприлюднено на Youtube-каналі Офісу президента.

Зеленський нагадав, що мільйони українців зараз за кордоном, військові на фронті, дуже багато людей в окупації. Українці проти виборів під час війни, оскільки вони хочуть виборів, яким можуть довіряти, а не аби просто проголосувати.

"8,5 млн виїхали за кордон. Інфраструктуру треба робити для голосування цим мільйонам людей. Мільйони людей на окупованих територіях. Я не кажу про окупацію 2014 року навіть. Що робити з цими людьми? І як голосувати без мільйона військових?", – сказав президент.

Він запевнив, що одразу після закінчення війни через 90 днів можуть відбутися вибори. Як президентські, так і парламентські. Головне – мати мир та зміни у системі.

"І повинні будуть бути зміни в системі. Системи голосування. Думати про онлайн-голосування, всі бояться через ті чи інші атаки. Я думаю, що в наших силах закінчити війну у 2025 році", – додав він.

Також Зеленський відповів, чи планує йти на другий президентський термін. Він ув'язав це з двома умовами: як завершиться війна в Україні та яку позицію з цього питання займатиме його родина.

"Чи піду я на другий термін? Це залежить від того, як закінчиться війна, і від людей. Найперше — від моєї родини", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик розповідав "Телеграфу" про те, що для підготовки до виборів потрібен щонайменше рік. Однак фінансування з цією метою не виділяють з 2022 року.

Україна тим часом розглядає можливість впровадження електронного голосування для проведення післявоєнних виборів. Для цього вона вивчає існуючі європейські моделі.