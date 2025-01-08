В "Слуге народа" рассказали, когда в Украине реально могут пройти выборы

Законодательство запрещает проводить выборы во время войны

В последнее время тема президентских выборов в Украине очень активно обсуждается в обществе. Однако выборы в нашей стране по закону не могут проходить во время войны и военного положения, а поэтому реально их можно будет провести только через полгода после завершения войны.

Об этом глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила в интервью "РБК Украина". По ее словам, перед тем, как выборы все же станут на повестке дня, необходимо будет решить ряд важных проблем. Это касается, в частности, голосования военных и миллионов украинцев за рубежом.

Шуляк подчеркнула, что пока в Украине идет война и действует военное положение, говорить о проведении выборов нет смысла. Следует понимать, что на сегодняшний день более миллиона человек работает в Силах обороны и безопасности.

И все они имеют право не просто приходить на выборы, но и должны реализовать свое право быть избранными. Это станет возможно только тогда, когда закончится война и когда военные будут демобилизованы.

"Сейчас нужно закрыть эту тему, что во время военного положения можно провести любые выборы. Как и закрыть другую тему: можно ли не продлевать военное положение, дать какой-то промежуток времени на то, чтобы быстренько провести выборы. Этот вопрос также нужно закрыть, потому что это фактически, физически и юридически невозможно", — резюмировала Шуляк.

По ее словам, проведение выборов возможно через шесть месяцев после окончания военного положения. Также она подчеркнула, что власть не готовится к проведению выборов онлайн и такие заявления являются исключительно манипуляциями.

"То есть полгода – это минимальный период, когда все будут готовиться к проведению выборов и на техническом уровне, и на уровне принятия соответствующего законодательства", — заявила Шуляк.

Напомним, председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик рассказывал о том, что для подготовки к выборам нужен минимум год. Однако финансирование в этих целях не выделяют с 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина тем временем рассматривает возможность внедрения электронного голосования для проведения послевоенных выборов. Для этого она изучает существующие европейские модели.