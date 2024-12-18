Бізнесмен та популярний блогер прокоментував відео Бойка та назвав причину, чому забракло голосів, аби його звільнити

Намагаюся не коментувати внутрішньоукраїнської політики, але випадок із Бойком доволі простий, і, проте, він викликав потік нісенітниць.

Раз Бойко записав ролик у ТікТоку — значить будуть вибори.

Якщо ви думаєте, що наші політики володіють якимось таємним знанням, то це так і не так одночасно. Як людина, яка в минулі роки знала масу інсайдів, хоч і намагалася їх не поширювати, можу сказати, що навіть провідні політики володіють знаннями про купу невідомої х*рні. При цьому таємні знання різних політиків майже завжди суперечать одне одному.

Найчастіше ця х*рня замішана на професійному захворюванні тих, хто поварився в цій каші хоча б кілька років, — параної. Усі вважають, що інші плетуть підступи. Якщо дерева гойдаються, давайте подумаємо, кому це вигідно.

Тобто 90% таємних знань або параноїдальна нісенітниця, або даремна внутрішньотрякова х*рня, або завідома брехня, яку хочуть впарити через тебе довірливим читачам. Трапляються цікаві історії, але якраз їх зазвичай просять на публіку не виносити.

Ніхто не знає, коли будуть вибори, тому що вони будуть після закінчення дії воєнного стану, а він хз коли закінчиться.

Політики завжди тримають вибори в голові, але іноді починають готуватися до них інтенсивніше. Зараз через Трамп-ефект стався напад чергової активності. Але це не таємне знання, що війна ось-ось закінчиться, а "давайте щось зробимо, а то раптом вона закінчиться, а ми не готові".

Імхо, на цій хвилі, начитавшись про успіхи румунського тіктокера, піарники Бойка вирішили потестувати тему. І вийшло те, що вийшло — мережеве обурення вириганою ватною нісенітницею.

Що загрожує Бойку? Нічого.

Бойко і Ко — найзручніші партнери "слуг" по неоголошеній коаліції.

У самих "слуг" голосів давним-давно не вистачає, хоч формально у фракції понад 226 депутатів. Вони навіть відверто мразоту з фракції не виганяють, щоб не впасти нижче ватерлінії.

А опзжшники розуміють, що їх дуже просто грюкнути, і ніхто при цьому не заплаче. Тому радо співпрацюють із владою, регулярно надаючи голоси, яких бракує.

Інші фракції більш норовливі, тому залучати їх складніше. Ось і виходить, що люди знайшли одне одного, і втрачати не хочуть.

У сухому залишку — Бойко сходив у СБУ, цей похід сфоткали і вивалили в мережу. На цьому все.

АПД. Ну хіба що ще з комітету виключать, навіть не знаю, як Бойко зможе це пережити :)

Джерело — допис Романа Шрайка у Телеграм.