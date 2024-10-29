Вибори президента України у 2025 році фейк? Стефанчук зробив нову заяву

Поки в Україні війна — виборів не буде

Президентські вибори в Україні можуть відбутися вже наступного року, тоді ж Росія поверне нашій державі усі окуповані території. Цю заяву зробив брат голови Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Микола Стефанчук, але потім її спростував.

Як передає видання "Главком", за його словами, вибори президента України можуть відбутись вже за 6-9 місяців. При цьому га запитання журналістів, чи означає це те, що війна з РФ завершиться він сказав: "Так і буде".

До того Стефанчук наполіг, що Росія поверне нашій державі усі території, навіть ті, що захоплені у 2014 році. Сюди ж входить і Донбас, і Крим. Також РФ виплатить репарації, як країна, яка програла.

Водночас Стефанчук заперечив свої слова, які цитує польське видання Wiadomości w Onet. За його словами, що проти нього нібито "розпочалась брехлива інформаційна атака".

"Видання розповсюджує неправдиві відомості і стверджує, начебто я на якихось "ресторанних вечерях" висловлювався щодо строків проведення виборів за 6-9 місяців. Це є абсолютною і відвертою неправдою. Допоки в Україні введено воєнний стан жодних маніпуляцій і спекуляцій на тему виборів бути не може", – написав Стефанчук.

Нардеп наголосив, що "будь-які розмови про початок виборчого процесу і про вибори можуть розпочатись виключно лише після перемоги України", а він сам нібито "жодного разу не вечеряв у жодному ресторані з цим "журналістом"".

Раніше "Телеграф" розповідав, що чинний президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв під час свого візиту в Ісландії. Він говорив про війська КНДР, кандидата у президенти США Дональда Трампа і плани Росії.