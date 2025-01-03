Хто отримає відстрочку від мобілізації у січні, є декілька категорій

Право на це мають не всі

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 7 лютого 2025 року. Проте деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову.

"Телеграф" розібрався, кого саме не мобілізують у січні 2025 року. Підстави, на яких військовозобов'язаний може отримати відстрочку, прописані в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23).

Зокрема, відстрочку від мобілізації можуть отримати:

військовозобов'язані, які мають бронювання;

громадяни з підтвердженою інвалідністю будь-якої групи;

особи, визнані ВЛК тимчасово непридатними;

громадяни, близькі родичі яких (дружина/чоловік, батьки) мають інвалідність 1 або 2 групи;

громадяни, родичі яких загинули під час АТО або в період воєнного стану чи їх визнали зниклими безвісти.

Крім того, відстрочку від мобілізації надається за сімейними обставинами тим, хто має трьох (або більше) дітей до 18 років. Також такі громадяни не повинні мати заборгованості з аліментів, якщо вони зобов'язана їх платити.

Також відстрочка надається педагогам, науковим співробітникам з науковим ступенем, які працюють не менше, ніж на 3/4 ставки в навчальному закладі. Відстрочка від мобілізації надається народним депутатам, суддям Конституційного суду, членам Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Рахункової палати та дипломатам.

Відстрочка надається студентам денної або дуальної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також аспірантам і докторантам. Але мобілізації підлягають:

студенти заочної або вечірньої форми навчання;

ті, хто здобуває другу вищу освіту;

студенти, зараховані на рівень нижчий за попередній;

студенти, відраховані за відмову від загальної військової підготовки.

З 2025 року аспіранти-контрактники, які здобувають освіту на денній формі, втрачають право на відстрочку. Вони також можуть бути мобілізовані.

Відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 3 групи надається лише в окремих випадках. Сюди входять онкологія, захворювання психіки, церебральний параліч, відсутність кінцівок, стоп, кистей рук, наявність лише одного парного органу тощо.

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