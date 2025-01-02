Скільки діє відстрочка від мобілізації та коли її потрібно поновлювати у 2025

Навіть коротка затримка в її оформленні може стати підставою для мобілізації

У 2025 році військовозобовʼязані українці мають право на відстрочку з кількох причин і, беручи до уваги, що змін строків у 2025 не було передбачено, то діятиме вона 90 днів. Річ у тім, що термін її дії визначається відповідно до указу про мобілізацію, який зазвичай президент подовжує на 3 місяці.

Відповідне зафіксовано у постанові уряду, яка зазначає, що відстрочка від служби діє не довше за період мобілізації.

Тож відстрочка діє лише до закінчення терміну дії відповідного указу. Після цього необхідно знову перевіряти підстави для її надання та оформлювати повторно. Тому важливо подбати про продовження відстрочки до того, як її термін закінчиться, адже навіть коротка затримка може стати підставою для мобілізації.

Зауважимо, що особи з інвалідністю I, II та III груп також мають оформлювати відстрочку і продовжувати її після завершення терміну дії. Виключення з військового обліку застосовується лише до тих, кого визнано непридатними до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК). Для цього необхідно подати заяву на виключення до територіального центру комплектування, і зробити це потрібно лише один раз.

Своєю чергою, особи, тимчасово непридатні до служби, повинні оформлювати відстрочку. Вони проходять повторний медичний огляд через 6–12 місяців після висновку ВЛК, але протягом цього періоду також мають продовжувати оформлення відтермінування через ТЦК.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто звільнений від мобілізації станом на 1 січня.