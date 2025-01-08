Получить отсрочку дистанционно смогут не все: нужно ли ее оформлять, если за границей

Отправить документы по почте не получится

Многие военнообязанные граждане Украины находятся за пределами страны, и некоторые из них имеют законные основания для отсрочки от призыва. Даже за границей районные ТЦК и СП могут посылать им повестки, а за нарушение правил воинского учета привлекать к административной ответственности.

Юристы компании "INSEININ" объяснили, можно ли оформить отсрочку дистанционно. Отсрочка от мобилизации регулируется постановлением Кабинета Министров №560.

Существует два способа ее оформления:

Личная подача документов в ТЦК и СП. Удаленное оформление через мобильное приложение "Резерв+".

Однако дистанционно оформить отсрочку могут только состоящие на учете в районном ТЦК и СП, а также имеющие данные, внесенные в реестр "Оберег".

Юристы отмечают, что через "Резерв+" можно оформить отсрочку только по трем основаниям:

инвалидность I–III группы (при наличии действительного пенсионного удостоверения);

(при наличии действительного пенсионного удостоверения); наличие троих и более детей до 18 лет;

обучение на дневной или дуальной форме (студенты или аспиранты, получающие последовательное образование).

Если основания для отсрочки другие, оформить его дистанционно невозможно, подчеркивают эксперты.

Процесс оформления отсрочки

Для получения отсрочки необходимо:

собрать документы, подтверждающие право на отсрочку;

написать заявление;

подать документы на рассмотрение комиссии по вопросам отсрочки;

получить решение комиссии;

получить справку об отсрочке и внесении данных в реестр военнообязанных.

Заявление нужно подавать лично. Отправка документов по почте законодательством не предусмотрена . Если военнообязанный не состоит на учете, перед оформлением отсрочки он должен обновить свои военно-учетные данные.

Обязанности военнообязанных за границей

Мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны:

появляться за повесткой;

обновлять военно-учетные данные;

стоять на учете в районном ТЦК и СП.

Невыполнение этих обязанностей может привести к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП. Наказать нарушителя могут штрафом или даже подать его в розыск.

Юристы добавляют, что оформление отсрочки является правом, а не обязанностью граждан. Те, кто не могут оформить ее, находясь за границей, не подлежат привлечению к ответственности за это.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК имеет восемь причин подать военнообязанного в розыск. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не выполняющих установленные законом обязанности.