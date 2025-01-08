Получить отсрочку дистанционно смогут не все: нужно ли ее оформлять, если за границей
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Отправить документы по почте не получится
Многие военнообязанные граждане Украины находятся за пределами страны, и некоторые из них имеют законные основания для отсрочки от призыва. Даже за границей районные ТЦК и СП могут посылать им повестки, а за нарушение правил воинского учета привлекать к административной ответственности.
Юристы компании "INSEININ" объяснили, можно ли оформить отсрочку дистанционно. Отсрочка от мобилизации регулируется постановлением Кабинета Министров №560.
Существует два способа ее оформления:
- Личная подача документов в ТЦК и СП.
- Удаленное оформление через мобильное приложение "Резерв+".
Однако дистанционно оформить отсрочку могут только состоящие на учете в районном ТЦК и СП, а также имеющие данные, внесенные в реестр "Оберег".
Юристы отмечают, что через "Резерв+" можно оформить отсрочку только по трем основаниям:
- инвалидность I–III группы (при наличии действительного пенсионного удостоверения);
- наличие троих и более детей до 18 лет;
- обучение на дневной или дуальной форме (студенты или аспиранты, получающие последовательное образование).
Если основания для отсрочки другие, оформить его дистанционно невозможно, подчеркивают эксперты.
Процесс оформления отсрочки
Для получения отсрочки необходимо:
- собрать документы, подтверждающие право на отсрочку;
- написать заявление;
- подать документы на рассмотрение комиссии по вопросам отсрочки;
- получить решение комиссии;
- получить справку об отсрочке и внесении данных в реестр военнообязанных.
Заявление нужно подавать лично. Отправка документов по почте законодательством не предусмотрена. Если военнообязанный не состоит на учете, перед оформлением отсрочки он должен обновить свои военно-учетные данные.
Обязанности военнообязанных за границей
Мужчины, которые находятся за пределами Украины, обязаны:
- появляться за повесткой;
- обновлять военно-учетные данные;
- стоять на учете в районном ТЦК и СП.
Невыполнение этих обязанностей может привести к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП. Наказать нарушителя могут штрафом или даже подать его в розыск.
Юристы добавляют, что оформление отсрочки является правом, а не обязанностью граждан. Те, кто не могут оформить ее, находясь за границей, не подлежат привлечению к ответственности за это.
Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК имеет восемь причин подать военнообязанного в розыск. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, не выполняющих установленные законом обязанности.