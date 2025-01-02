Відстрочка без військового квитка. Чи можливо це в Україні, розповіла юристка

Документи на відстрочку можна подати навіть поштою

Усі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації, але певні категорії осіб можуть отримати відстрочку. Чи можливо це зробити без військового квитка.

На це питання дала відповідь юристка Неля Романенко, передає b2bconsult. За її словами, під час оформлення відстрочки чоловік надає установі відповідні документи.

"За невчасне отримання військового квитка може бути складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення стосовно порушення правил військового обліку, штраф від 17 до 25 тисяч гривень", – сказала вона.

Романенко каже, що при подачі документів на відстрочку, особа одразу може отримати військовий квиток. Водночас поки ці документи розглядаються, до прийняття рішення, особу не повинні направляти на військово-лікарську комісію (ВЛК). За її словами, документи також можна подати поштою цінним листом з описом вкладення.

"Вказаною постановою не заборонено направляти документи поштою, хоча деякі ТЦК і досі вимагають особисто з’явитись для оформлення відстрочки, що, повторюсь, не відповідає вимогам закону", – сказала експертка.

За словами Романенко, навіть якщо документи на відстрочку направлено поштою, вони повинні з’явитись у мобільному застосунку "Резерв+". Також там має бути електронний військово-обліковий документ, який прирівнюється до паперового, а може бути повідомлення "інформація потребує уточнення – з’явіться в ТЦК".

Раніше "Телеграф" писав, чи надає статус ВПО відстрочку від мобілізації.