Росіяни захопили нові території біля 9 населених пунктів. Як зараз виглядає лінія фронту (карта боїв)

Тривають тяжкі бої

Йде 1051-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 8 січня, на фронті сталося 166 бойових зіткнень. Росіяни мали просування на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся в Торецьку та Піщаному. Також він має просування, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільша кількість ворожих атак протягом 8 січня відбулася на Курахівському напрямку. Росіяни 32 рази атакували наші позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону. Бої тривали неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

"Сьогодні (8 січня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено 312 окупантів, 154 з них — безповоротно. Крім цього, знищено одну бойову броньовану машину, вісім одиниць автомобільної техніки та чотири антени управління БпЛА, також наші воїни пошкодили танк та автомобіль загарбників", — уточнили у Генштабі.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак. Росіяни атакували біля Торецька та Диліївки.

Ситуація у Курській області уточнюється, зазначили аналітики DeepState. За даними Генштабу, до 22:00 8 січня наші оборонці відбили там 27 атак росіян.

Як повідомляв "Телеграф", в Пентагоні підтвердили, що попри усі свої обіцянки адміністрація чинного президента США Джо Байдена не встигне надати Україні усю обіцяну військову допомогу до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Щонайменше 3,8 млрд доларів на допомогу Україні залишаться "у спадок" новій адміністрації.