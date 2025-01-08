Лідери Франції та Британії зустрінуться перед інавгурацією Трампа: говоритимуть про Україну — Politico

Зустріч відбудеться вже найближчим часом

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером перед інавгурацією Дональда Трампа на пост президента США. На зустрічі буде обговорено питання України.

Як повідомляє видання Politico, зустріч відбудеться 9 січня, після того, як президент Франції звинуватив Ілона Маска у втручанні у європейські вибори на боці ультраправих сил.

Окрім України, політики обговорять теми штучного інтелекту, економічного зростання та легальної міграції.

Водночас Ілон Маск також активізував нападки на британського прем’єра та його уряд.

Кір Стармер є прем’єр-міністром Великобританії з 5 липня 2024 року — він змінив на цій посаді Ріші Сунака. Також він є лідером Лейбористської партії з 2020 року, а до цього обіймав посаду лідера парламентської опозиції у Великій Британії (2020—2024).

Видання зазначає, що Макрон і Стармер активно підтримували український спротив російській агресії з 2022 року — також вони наголошували на необхідності продовження підтримки після перемоги Трампа.

Як розповідав "Телеграф", Кіт Келлог, якого обраний президент США висунув на посаду спецпредставника з питань України та Росії, відвідає Київ на початку січня. Також він відвідає кілька інших європейських столиць.