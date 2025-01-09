Обіцянку не стримано: в Пентагоні визнали, що не встигнуть надати Україні допомогу "на всі гроші"

Кілька мільярдів доларів адміністрація Байдена не встигне витратити, втім, в Білому домі не переймаються з цього приводу

В Пентагоні підтвердили, що попри усі свої обіцянки адміністрація чинного президента США Джозефа Байдена не встигне надати Україні усю обіцяну військову допомогу до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа. Щонайменше 3,8 млрд доларів на допомогу Україні залишаться "у спадок" новій адміністрації.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 8 січня. Вона визнала, що залишиться "кілька мільярдів" у рамках програми президентських повноважень на скорочення озброєнь (PDA), які адміністрація Байдена не встигне витратити на допомогу Україні – проте у Білому домі не переймаються через цей неприємний нюанс.

"Щодо України, ви знаєте, залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, щоб вирішити, що вона вирішить робити з тими повноваженнями, що залишилися", – сказала вона.

При цьому Сінгх заявила, що не вірить у ризик заморожування надання допомоги Україні новою адміністрацією. Вона нагадала, що Україна має в американському Конгресі двопартійну підтримку.

"І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою… Вони роблять це за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України", – резюмувала чиновниця.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Джо Байдена перед тим, як залишити Білий дім, надасть свій фінальний пакет військової допомоги Україні. Але його сума складе лише 500 млн доларів. Водночас, ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити всю суму до кінця каденції Байдена.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен 26 листопада 2024 року заявив, що адміністрація Джо Байдена продовжить зусилля щодо нарощування військової допомоги Україні. Також підтримку Києва продовжать країни G7.