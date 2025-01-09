Россияне захватили новые территории около 9 населенных пунктов. Как сейчас выглядит линия фронта (карта боев)

Продолжаются тяжелые бои

Идет 1051-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 8 января, на фронте произошло 166 боевых столкновений. У россиян есть продвижение на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области.

По данным портала DeepState, враг продвинулся в Торецке и Песчаном. Также он имеет продвижение возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.

В Генштабе ВСУ сообщили, что наибольшее количество вражеских атак в течение 8 января произошло на Кураховском направлении. Россияне 32 раза атаковали наши позиции вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенова.

На Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать нашу оборону. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка.

"Сегодня (8 января, — ред.) на этом направлении было обезврежено 312 оккупантов, 154 из них — безвозвратно. Кроме этого, уничтожена одна боевая бронированная машина, восемь единиц автомобильной техники и четыре антенны управления БпЛА, также наши воины повредили танк и автомобиль захватчиков", — уточнили в Генштабе.

На Торецком направлении наши защитники отразили шесть вражеских атак. Россияне атаковали возле Торецка и Дилиевки.

Ситуация в Курской области уточняется, отметили аналитики DeepState. По данным Генштаба, к 22:00 8 января наши защитники отразили там 27 атак россиян.

Как сообщал "Телеграф", в Пентагоне подтвердили, что, несмотря на все свои обещания, администрация действующего президента США Джо Байдена не успеет предоставить Украине всю обещанную военную помощь до инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа. По меньшей мере 3,8 млрд долларов в помощь Украине останутся "в наследство" новой администрации.