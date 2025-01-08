Коли Україна отримає прощальний пакет допомоги від Байдена: озвучено дату та суму

Журналіст Голосу Америки озвучила подробиці

Адміністрація президента США Джо Байдена перед тим, як залишити Білий дім, надасть свій фінальний пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила у соціальній мережі "Х" (колишній "Твіттер") журналіст "Голосу Америки" Карла Бабб. Вона зазначила, що це має відбутися вже у четвер, 9 січня – на цю дату заплановано чергову зустріч контактної групи з питань озброєння для України у форматі "Рамштайн".

Сума фінального пакету військової допомоги Україні від адміністрації Байдена становитиме 500 млн доларів.

Водночас, ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними, попри обіцянки Білого дому витратити всю суму до кінця каденції Байдена.

Ці кошти перейдуть у розпорядження Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня, кажуть у Пентагоні.

Нагадаємо, 25 контактну групу з питань оборони України 9 січня очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Він запросив на неї міністрів оборони багатьох країн світу та військових чиновників, щоб обговорити подальшу підтримку України у протистоянні агресії Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з Рамштайном після приходу до влади у США новообраного президента Дональда Трампа та хто замінить США у підтримці України.