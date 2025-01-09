Необхідно зібрати певний пакет документів. Як заброньований чоловік може виїхати за кордон

Підставою для перетину кордону може бути не тільки відрядження

Під час воєнного стану чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України. Однак є винятки, які дозволяють окремим категоріям громадян виїжджати за межі країни.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив на порталі b2bconsult, чи має право заброньований громадянин супроводжувати за кордон особу з інвалідністю. За його словами, ситуація є неоднозначною.

Заброньовані працівники можуть перетинати кордон лише для службових відряджень . Проте вони мають право скористатися іншими законними підставами, наприклад, супроводом особи з інвалідністю. У цьому випадку важливу роль відіграє коректність документів.

Згідно з чинними правилами, при перетині кордону заброньована особа повинна мати:

військово-обліковий документ (паперовий або електронний);

документи, що підтверджують статус супроводжуваної особи (наприклад, посвідчення інваліда);

наказ підприємства про надання відпустки для супроводу.

"Як бачимо, згідно з правилами перетину кордону ви маєте право на перетин кордону, як особа котра супроводжує інваліда другої групи. Також ви маєте право на відстрочку від мобілізації, як заброньована особа. Але заброньовані особи мають право виїжджати за кордон тільки у відрядження. Тому вам треба мати наказ по підприємству про надання вам відпустки з правом виїзду за кордон для супроводу інваліда", — зазначає юрист.

Прикордонники перевіряють військово-облікові документи у всіх чоловіків, а за їх відсутності відмовляють у перетині кордону. Якщо особу розшукує Національна поліція, прикордонники викликають поліцію для затримання та доставлення до найближчого військкомату.

Карпенко зазначив, що реакція прикордонників у випадку з заброньованими чоловіками може бути непередбачуваною. Якщо виникають складнощі, особа має право вимагати письмове рішення про відмову у перетині кордону. Це рішення можна оскаржити в суді або у керівництва прикордонної служби.

Категорії, які мають право виїзду

Список категорій громадян, яким дозволено перетин кордону, залишається незмінним. До них, зокрема, належать:

особи, що супроводжують осіб з інвалідністю;

чоловіки, виключені з військового обліку за станом здоров’я;

ті, хто мають офіційну відстрочку від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану. Все залежить від обставин.