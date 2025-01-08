Як отримати відстрочку від мобілізації, якщо родич загинув на війні

Юристи розповіли, чи можуть родичі загиблих воїнів виїжджати за кордон

Військовозобов’язані українці, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини, мають право на відстрочку від мобілізації. Це право закріплено в пункті 4 частини 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Юристи компанії "INSEININ" пояснили, як отримати відстрочку через загибель родича на війні. Вона надається, якщо загиблим або зниклим безвісти є:

чоловік чи дружина;

син чи донька;

батько чи мати;

брат або сестра (як повнорідні, так і неповнорідні).

За яких обставин родич може отримати відстрочку

Родичі мають право на відстрочку, якщо загибель чи зникнення відбулося під час:

антитерористичної операції (АТО);

заходів із забезпечення національної безпеки та оборони в Донецькій і Луганській областях;

дій із відсічі та стримування збройної агресії проти України в умовах воєнного стану.

Як отримати відстрочку

Юристи розповідають, що спочатку необхідно звернутися до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки. Для цього потрібно підготувати пакет певних документів.

До заяви додаються:

документи, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про народження, шлюб, посвідчення члена сім’ї загиблого);

документи, що підтверджують факт загибелі або зникнення безвісти (свідоцтво про смерть, рішення суду, витяг із реєстру зниклих безвісти).

Потім комісія з питань відстрочки розглядає подані документи та ухвалює рішення про надання або відмову у відстрочці. У разі позитивного рішення видається довідка, а інформація вноситься до реєстру "Оберіг" та відображається в застосунку "Резерв+".

Правознавці зазначають, що відстрочка надається лише за наявності документально підтверджених даних про загибель або зникнення безвісти родича. А особи з відстрочкою не можуть бути мобілізовані без їх добровільної згоди .

Право на перетин державного кордону під час воєнного стану також надається родичам загиблих або зниклих безвісти, підкреслюють юристи.

Проблеми в оформленні відстрочки

На практиці процес оформлення може бути ускладненим, адже для підтвердження родинного зв’язку та факту загибелі часто потрібно звертатися до військових частин і вимагати необхідні документи.

"На практиці для її оформлення слід довго вимагати ці документи особисто, або вам слід звернутися до відповідного ТЦК та СП для прискорення процедури з необхідними документами", — додають експерти.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо дружина вагітна третьою дитиною. Адвокати пояснили, спираючись на законодавство.