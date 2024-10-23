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Які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон під час воєнного стану

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
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Автор
Державний кордон
Державний кордон. Фото Колаж "Телеграфу"

Все залежить від обставин

Під час воєнного стану не всі військовозобов'язані громадяни можуть виїхати з України. У серпні Кабінет міністрів затвердив нові правила перетину кордону для чоловіків призовного віку від 18 до 60 років.

Як розповіла для "РБК-Україна" адвокатка Марія Ганіна з АБ Романа Сацика, зміни стосуються пакета документів, який військовозобов'язані чоловіки мають пред'явити під час виїзду з країни. Окрім закордонного паспорта, тепер необхідно мати військово-обліковий документ (ВОД) та інші.

За словами юристки, набір необхідних документів може відрізнятися залежно від обставин. Наприклад, батьку трьох і більше дітей до 18 років потрібні під час виїзду за кордон такі документи:

  • військово-обліковий документ;
  • довідку про відстрочку від призову;
  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтва про народження всіх дітей, де вказано батьківство.

Чоловік, який супроводжує дружину з інвалідністю, також може перетнути державний кордон. Для отримання дозволу на супровід особи з інвалідністю необхідно надати такі документи: свідоцтво про шлюб, довідку МСЕК, військовий квиток та довідку про відстрочку (за наявності).

Що потрібно для виїзду за кордон не військовозобов'язаним

Адвокатка Марія Ганіна зазначає, якщо чоловік виключений з військового обліку, це не означає, що він може безперешкодно перетинати кордон без необхідності надання документів, що підтверджують причину виїзду. Це стосується і призовників, які не підлягають загальній мобілізації.

"Такі особи так само мають пред’явити військово-обліковий документ (військовий квиток або тимчасове посвідчення для виключеного з військового обліку, приписне посвідчення – для призовника) та відповідні документи, які встановлюють підставу для перетину кордону. Відмінністю із правилами перетину державного кордону для військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації є відсутність необхідності оформлення відстрочки", — пояснює юристка.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може законно виїхати за кордон під час війни. Є низка підстав, за якими деякі військовозобов'язані громадяни можуть покинути межі країни.

Теги:
#Багатодітний батько #Виїзд за кордон #Новини про мобілізацію #Дружина з інвалідністю