Необходимо собрать пакет документов. Как забронированный мужчина может выехать за границу

Основанием для пересечения границы может быть не только командировка

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать из Украины. Однако есть исключения, позволяющие отдельным категориям граждан выезжать за пределы страны.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил на портале b2bconsult, имеет ли право забронированный гражданин сопровождать за границу лицо с инвалидностью. По его словам, ситуация неоднозначна.

Забронированные работники могут пересекать границу только для служебных командировок . Однако они вправе воспользоваться другими законными основаниями, например сопровождением лица с инвалидностью. В этом случае немаловажную роль играет корректность документов.

Согласно действующим правилам, при пересечении границы забронированное лицо должно иметь:

военно-учетный документ (бумажный или электронный);

документы, подтверждающие статус сопровождаемого лица (например, удостоверение инвалида);

приказ предприятия о предоставлении отпуска для сопровождения.

"Как видим, согласно правилам пересечения границы вы имеете право на пересечение границы, как лицо сопровождающее инвалида второй группы. Также вы имеете право на отсрочку от мобилизации, как забронированное лицо. Но забронированные лица имеют право выезжать за границу только в командировку. Поэтому вам нужно иметь приказ по предприятию о предоставлении вам отпуска с правом выезда за границу для сопровождения инвалида", — отмечает юрист.

Пограничники проверяют военно-учетные документы у всех мужчин, а в их отсутствие отказывают в пересечении границы. Если личность разыскивает Национальная полиция, пограничники вызывают полицию для задержания и доставки в ближайший военкомат.

Карпенко отметил, что реакция пограничников в случае с забронированными мужчинами может быть непредсказуемой. Если возникают сложности, лицо вправе потребовать письменное решение об отказе в пересечении границы. Это решение можно обжаловать в суде или руководстве пограничной службы.

Категории, имеющие право выезда

Список категорий граждан, которым разрешено пересечение границы, остается неизменным. К ним, в частности, относятся:

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью;

мужчины, исключенные из воинского учета по состоянию здоровья;

имеющие официальную отсрочку от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу во время военного положения. Всё зависит от обстоятельств.