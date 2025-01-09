Врятував не одне життя і вивозив поранених з "Азовсталі": на війні загинув медик із Дніпра

Непоправна втрата

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув військовий фельдшер бригади інтенсивної терапії та реанімації Олександр Перерва. Чоловікові було лише 26 років.

Про це повідомив директор Дніпровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко. На рахунку героя не одне врятоване цивільне життя і життя його побратимів.

Олександр працював фельдшером на "швидкій" у Дніпрі, але з початком повномасштабної війни чоловік добровільно вступив до лав ЗСУ. Він був одним із тих, хто у складі п'яти бригад тиждень прожив серед загарбників під стінами "Азовсталі" у 2022-му році, намагаючись вивезти поранених до Дніпра.

Відомо, що загинув захисник у 2025 році під час виконання бойового завдання.

Колеги відгукуються про Олександра, як про світлу, добру і чуйну людину, а також професіонала з великої літери. Чоловік ніколи не проходив повз чужого горя і завжди намагався надати допомогу тим, хто її потребував.

"На його обличчі ніколи не було смутку, він завжди посміхався і вірив у щасливе майбутнє, при кожній зустрічі підтримував і збільшував віру і надію на краще! Військові казали, що він рятував не тільки Героїв, а й душі родичів тих, кому Олександр не дав загинути", — написав колега полеглого захисника.

Як повідомляв "Телеграф", 28 грудня 2024 року під час зміни на позиціях загинув сержант Павло Білоус із села Острожець Рівненської області. Чоловік був мобілізованим військовослужбовцем із 7 вересня 2023 року, проходив службу як старший навідник протитанкового взводу роти вогневої підтримки.

Також своє життя за Батьківщину віддав мінометник Сергій Кізим із Волині. Свій останній бій захисник прийняв 27 грудня у Торецькому районі. Він зустрів вогнем ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Воїн вступив у ближній стрілецький бій із ворогом, завдав йому вогневих уражень і поліг як герой.