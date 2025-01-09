Спас не одну жизнь и вывозил раненых с "Азовстали": на войне погиб медик из Днепра

Невосполнимая утрата

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб военный фельдшер бригады интенсивной терапии и реанимации Александр Перерва. Мужчине было всего 26 лет.

Об этом сообщил директор Днепровского областного центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Радий Шевченко. На счету героя не одна спасенная гражданская жизнь и жизнь его побратимов.

Александр работал фельдшером на "скорой" в Днепре, но с началом полномасштабной войны мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ. Он был одним из тех, кто в составе пяти бригад неделю прожил среди захватчиков под стенами "Азовстали" в 2022-м году, пытаясь вывезти раненых в Днепр.

Известно, что погиб защитник в 2025 году во время выполнения боевого задания.

Коллеги отзываются об Александре, как о светлом, добром и отзывчивом человеке, а также профессионале с большой буквы. Мужчина никогда не проходил мимо чужого горя и всегда пытался оказать помощь тем, кто в ней нуждался.

"На его лице никогда не было грусти, он всегда улыбался и верил в счастливое будущее, при каждой встрече поддерживал и увеличивал веру и надежду на лучшее! Военные говорили, что он спасал не только Героев, но и души родственников тех, кому Александр не дал погибнуть", — написал коллега павшего защитника.

Как сообщал "Телеграф", 28 декабря 2024 года во время смены на позициях погиб сержант Павел Белоус из села Острожец Ровенской области. Мужчина был мобилизованным военнослужащим с 7 сентября 2023 года, проходил службу как старший наводчик противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Также свою жизнь за Родину отдал минометчик Сергей Кизим из Волыни. Свой последний бой защитник принял 27 декабря в Торецком районе. Он встретил огнем вражескую диверсионно-разведывательную группу. Воин вступил в ближний стрелковый бой с врагом, нанес ему огневые поражения и пал как герой.