Audi вийшла з ринку США. Як мита Трампа вплинуть на ціни на авто у світі

Деякі моделі авто можуть просто зникнути з ринку.

Компанія Audi оголосила про припинення поставок своїх автомобілів до Сполучених Штатів. Причина — рекордні мита, які запровадив президент США Дональд Трамп. Логічне запитання: як це вплине на світовий автомобільний ринок і чи подешевшають автівки Audi в Україні?

Щоб розібратися в ситуації, "Телеграф" звернувся до Станіслава Бучацького, співзасновника та керівника Інституту досліджень авторинку, автомобільного експерта та бізнес-консультанта.

Як нові мита впливають на автовиробників

"Щодо європейських авто, виготовлених для американського ринку, то треба розуміти, що вони відповідають американським стандартам. У них інша світлотехніка, інші стандарти безпеки, тому їх важче продати в Європі", — пояснює Бучацький.

За його словами, навіть якщо ці авто опиняться на складах, перенаправити їх на інші ринки буде проблематично. Крім того, істотно зростає кінцева ціна реалізації через нові мита.

"Американський ринок специфічний — там досить мало чисто європейських машин, виготовлених в ЄС. Більшість європейських брендів, представлених у США, виробляються на заводах в Америці та Мексиці", — зазначає експерт. Тому ці величезні мита на них так сильно не повпливає.

Як тарифи вплинуть на світовий авторинок

"На світовий авторинок мита, запроваджені Дональдом Трампом, очевидно вплинуть, і то дуже сильно, адже американський ринок є найбільшим у світі за кількістю проданих автомобілів", — говорить Бучацький.

На його думку, ситуація призведе до перерозподілу ринку та зміни цін для кінцевого споживача. Виробники швидше за все сконцентруються на виготовленні певних моделей безпосередньо у США, а інші знімуть з виробництва через неможливість конкурувати з американськими аналогами.

"Це вплине на фінансові показники заводів, але ефект буде відкладеним, а не миттєвим — подібно до того, як було з початком пандемії COVID-19, коли наслідки ми відчули через кілька років", — підкреслює експерт.

Що буде з передзамовленнями

У США значна частина автомобілів купується через систему передзамовлень, коли клієнт вказує бажані параметри, вносить передоплату, а авто виготовляється індивідуально під нього. Чи здорожчають такі машини у США?

"Зараз склалася непроста ситуація. Тому так, контракт нібито є, але якщо мита становлять 50%, то зрозуміло, що дилер не працюватиме настільки у мінус. Цікаво, як саме розв'язуватимуть цю проблему", — розмірковує Бучацький і додає, що випадок безпрецедентний. До цього часу таких великих мит, які по факту є заборонними, в історії ще не було.

Масштаб проблеми

Audi уже оголосила про вихід з американського ринку. Але ж у концерні VAG Group не лише Audi. До концерну Volkswagen, частиною якого є Audi, входять також Volkswagen, Škoda, Seat та інші бренди. То чи зіштовхнуться вони з такими ж проблемами?

"В Америці з концерну VAG присутні лише Audi та Volkswagen. Проте це проблема не тільки цього автовиробника, а всіх європейських авто, які імпортуються до США", — пояснює Станіслав Бучацький.

Він також нагадує, що значна частина автомобілів Volkswagen та Audi виробляється безпосередньо в США, тому підвищені мита стосуватимуться переважно тих моделей, які виготовляються тільки в Європі.

Раніше "Телеграф" також пояснював, що мита Трампа обвалили ринки. Економіст розповів, чи загрожує США фінансова криза.