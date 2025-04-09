Подорожує за кордон і демонструє пишні форми: який вигляд зараз має екссоратниця Ляшка Єгорова

Дівчина демонструє лакшері-життя

Олег Ляшко — лідер "Радикальної партії", який тривалий час був народним депутатом у Верховній Раді. До його політичної сили входила Валерія Єгорова, яка показувала непристойний жест у парламенті.

"Телеграф" розповість, якою була діяльність Єгорової, і куди вона зникла.

Що відомо про Валерію Єгорову

Єгорова народилась у 1992 році. Дівчина навчалась у Дніпропетровському університеті економіки та права. Вона розповідала, що почала працювати ще під час студентства у сфері нерухомості. Згодом Валерія стала заступником директора з питань комерційної нерухомості. Також вона працювала заступницею директора у справах загальної юрисдикції.

"Свою трудову діяльність я почала на першому курсі університету як менеджер з оренди нерухомості… Гріх скаржитися, моя праця завжди була гідно оцінена, і зараз я доросла до посади заступника директора з питань комерційної нерухомості… Минулого року я пройшла конкурсний відбір на стажування з відомою столичною юридичною фірмою та три місяці тому обійняла в ній посаду заступника директора у справах загальної юрисдикції. На своє забезпечене життя я заробила самостійно і пишаюся цим", — ділилася Єгорова.

Згодом Валерія стала помічницею депутата-"радикала" Сергія Скуратовського. А у 22 роки Єгорова балотувалась у депутати до Київської міської ради від "Радикальної партії" Ляшка, але не пройшла.

Ляшко та Єгорова, фото з мережі

У 2018 році Єгорова осоромилась у кулуарах парламенту, показавши середній палець фотографу "Телеграфу" Яну Доброносову. "Дивна реакція на фото", — написав кореспондент у фейсбуці, поширивши відповідне фото.

Єгорова показувала середній палець Яну Доброносову, фото "Телеграфу"

У відповідь Єгорова не підбирала слів й назвала кореспондента "жалюгідною пародією на фотографа".

Єгорова ображала фотографа Яна Доброносова, скриншот

Валерія також була гостею на дні народженні Ляшка у 2015 році. Відповідні фото вона поширювала у соцмережах. Тоді про Єгорову писали як про "членкиню-вамп" через пишні форми, які вона сміливо демонструвала у кулуарах Верховної Ради і поза ними.

Єгорова була на дні народженні Ляшка, фото з мережі

Єгорова була на дні народженні Ляшка, фото з мережі

Де зараз Валерія Єгорова

На сторінці Єгорової у фейсбуці вказано, що вона працює агентом з елітної столичної нерухомості в компанії Primes Real Estate.

Єгорова зараз працює агентом з нерухомості, скриншот з фейсбуку

Дівчина періодично поширює світлини із закладів, з подорожей за кордоном, а також із занять спортом. На фото вона часто демонструє свої форми в обтислих сукнях з декольте. Помітно, що Єгорова суттєво схудла, а також користувалась послугами косметологів.

Єгорова займається розтяжкою, фото з її соцмереж

Єгорова змінилась зовнішьо, фото з її соцмереж

Єгорова демонструє форми, фото з її соцмереж

Єгорова показує себе у подорожах, фото з її соцмереж

Єгорова подорожує, фото з її соцмереж

Окрім цього, колишня соратниця Ляшка хизується величезними букетами, а в лютому 2025 року вона поширила фото з новеньким "Мерседесом" із автосалону. Вона показує себе в елітних спортивних залах і одному з найдорожчих житлових комплексів Києва — "Новопечерські Липки".

Єгорова демонструє розкішні букети, фото з її соцмереж

Єгорова, ймовірно, живе у "Новопечерських липках", фото з її соцмереж

Єгорова похизувалась новою автівкою, фото з її соцмереж

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