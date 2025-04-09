Як зміниться ціна вживаних авто в Україні через мита Трампа: прогноз експерта

Найбільше постраждають американські покупці, проте і для українців будуть зміни

Президент США Дональд Трамп запровадив рекордні мита на імпортні автомобілі та інші товари. Це призвело до припинення поставок деякими виробниками на американський ринок. Зокрема, першою про вихід з ринку США оголосила Audi.

Чи вплине така ситуація на авторинок України? "Телеграф" запитав про це Станіслава Бучацького, співзасновника та CEO Інституту досліджень авторинку.

"Треба розуміти, що більшість нових авто, які потрапляють в Україну — не зі США, а з Європи. Щодо вживаних авто, то близько 70% надходять з Європи і лише 20% — зі США, переважно це биті автомобілі, які ремонтують вже в Україні", — пояснює експерт.

За словами Бучацького, ціни саме на вживані автомобілі зі США в Україні дійсно можуть зрости, але не з об'єктивних причин, пов'язаних із митами Трампа, а через ажіотажний попит.

"Ця кількість вживаних авто на ринку обмежена. Деякі люди вже почали усвідомлювати, що машини напевно подорожчають. Якщо подорожчають нові авто чи виникне дефіцит, то менше таких авто потім опиниться на вторинному ринку. На хвилі ажіотажу або паніки можуть зрости ціни на американські машини в Україні", — зазначає експерт.

Експерт звертає увагу на те, що більшість американських автомобілів українці купують на аукціонах: "Автомобілі на аукціонах подорожчають, тому що люди будуть готові давати за них більше грошей, ніж ще місяць тому. Особливо, я думаю, ми відчуємо це на електромобілях, які найбільше везуть до нас з США", — прогнозує він.

Таким чином, хоча прямого впливу мит Трампа на український авторинок немає, непрямі наслідки можуть бути відчутними — особливо для тих, хто планує купувати електромобілі американського виробництва.

Також раніше "Телеграф" розповідав, що мита Трампа руйнують американську економіку. Bloomberg пише про шокуючі наслідки.