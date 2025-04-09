"Може зруйнувати все": як Україна відповість на мита Трампа і який бізнес може постраждати найсильніше

41% нашого експорту до США минулого року – це чавун

Мита Трампа, які США запровадили проти всього світу, вдарять також і по Україні, проте загалом для нашої країни наслідки можуть виявитися малопомітними. Чого не сказати про бізнес. Для деяких виробників наслідки можуть бути руйнівними.

Про те, хто в Україні постраждає від торгової війни Трампа, і що у відповідь робитиме наш уряд, розповів заступник міністра економіки та торговий представник Тарас Качка в інтерв’ю "Європейській правді". Він пояснив, що найбільша стаття українського експорту до США – металургійна продукція. Проте найболючішими нові американські мита стануть для малого та середнього бізнесу.

Хто в Україні страждає, хто навіть може виграти

"41% нашого експорту до США минулого року – це чавун. Чавун – специфічний товар: якщо наші металургійні заводи добре працюють, то тоді ми менше експортуємо чавуну, тому що це універсальна (напівсировина – ЕП). Можливо, ми будемо експортувати навіть більше чавуну, якщо буде більше виробництва сталі в США через ті мита на сталь, які були запроваджені 12 березня", — сказав він і пояснив, що нові мита ніяк не вплинуть на металургійні компанії України, оскільки на ті коди, на які поширюється прокламація сталі, що набула чинності 12 березня, діють 25% і не діють ці 10%.

Не пропустіть: про те, чим і в яких кількостях Україна торгує зі США "Телеграф" розповідав у матеріалі "Мита Трампа вдарять не тільки по сталі та металу: що ще США отримує з України".

З соняшниковою олією, яку експортують українські виробники, пояснює Качка, також може вийти "цікава історія".

По-перше:

США це не найбільший ринок збуту цієї продукції для нас.

По-друге:

Під великі мита потрапили Індонезія та Малайзія, які є постачальниками пальмової олії.

"Тому може бути певний ребаланс, коли на українську соняшникову олію буде навіть більший попит", — вважає він.

Мед

"Тут збережеться попит або буде якесь перезаміщення. Найбільший постачальник меду у світі – Китай, проте в них мита вищі, ніж для нас.", — прогнозує Качка.

Найбільший удар та виробники "всякого різного"

За приклад того, хто може сильно постраждати в Україні від мит Трампа Качка навів виробництво кришечок. Річ у тому, що Україна є одним із лідерів з їхнього виробництва.

"Є такий виробник, дуже гарна компанія. Вона має глобальні контракти по всьому світу. У США багато експортувала. Це бізнес, у якому навіть один відсоток збільшення вартості може зруйнувати все. І таких прикладів багато. ", — каже Качка і додає. "Для держави це може бути непомітно, але для малої компанії втрата ринку на 100 тисяч доларів може бути ударом".

Що робитиме Україна

На думку Качки, інтерес України полягає в тому, щоб зняти мита, а не вживати заходів у відповідь, які призведуть до ескалації.

Качка заявив, що Україна готова скасувати своє мито.

"Ми імпортуємо із США продукції на 3-4 мільярди доларів. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", — сказав Качка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Сенаті США подано законопроєкт про масштабні мита проти російських енергоносіїв, які можуть бути введені у разі відмови Кремля від мирних переговорів.