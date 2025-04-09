Співзасновник Monobank розповів про безпрограшну стратегію: вже використовує на тарифах Трампа

Раніше він уже випробував стратегію у ставках на футбольні матчі та боксерські поєдинки

Співзасновник Monobank Олег Гороховський поділився безпрограшною стратегією, яку він застосовує у житті. Її він уже встиг застосувати на нових тарифах Трампа.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Цією стратегією є парі.

"Є в мене одна "win-win стратегія" Я укладаю парі проти своєї команди. Логіка така: якщо моя команда виграє мені грошей не шкода тому що я виграю набагато ціннішу нагороду — позитивні емоції, а якщо програє, я отримаю хоч якусь фінансову компенсацію", — розповів він.

За словами Гороховського, раніше він уже випробував її у ставках на футбольні матчі, боксерські поєдинки та навіть на прогнозах щодо термінів закінчення війни. А тепер за цим принципом бізнесмен купив американські акції.

"Якщо воно все остаточно полетить до біса це має, як мені здається, привести до перегляду політики Трампа і тоді мені буде не шкода грошей. Подивимося…", — розповів він.

Нагадаємо, що після введення тарифів Трампа американські фондові індекси пішли у круте піке. У цей час інвестори скористалися можливістю викупити активи, які подешевшали на тлі страхів щодо торгової політики.