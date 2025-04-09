"Укрпошта" купувала курячі ніжки, щоб листоноші підкуповували ними вуличних собак

Гендиректор компанії заявив, що це заходи безпеки

"Укрпошта" знайшла оригінальний спосіб для захисту своїх працівників від собак. Раніше листонош "озброювали" курячими ніжками.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю для "HackYourMom". Він зазначив, що це були заходи безпеки.

За словами Смілянського, ідея проста та ефективна. Якщо на листоношу несподівано біжить агресивний собака, він може кинути йому курятину для "відволікаючого маневру".

"Коли листоноша йде, а на нього біжить собака, він має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволікся", — зазначив Смілянський.

Така заява гендиректора "Укрпошти" зібрала десятки коментарів. Українці почали жартувати на цю тему.

Дехто з українців виразив своє обурення. Люди нагадали, скільки отримує очільник компанії.

"Чоловік із зарплатою понад мільйон, захищає листонош курячими ніжками, таке тільки в нас можливо", — пише один з користувачів мережі.

Інші коментатори поділилися своїм досвідом роботи в "Укрпошті". Одна з українок написала, що за час роботи в компанії, ніяких курячих ніжок не бачила.

Раніше "Телеграф" писав, що "Укрпошта" оголосила про розширення аукціонів невручених посилок ще на шість регіонів. Що ховається в покинутих посилках і чому це викликає скандал?