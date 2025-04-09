Танки ЗСУ прориваються до Бєлгородської області: з’явилося вражаюче відео бою

Декілька танків наших захисників безперешкодно зайшли на територію Бєлгородської області

Українські військові здійснили прорив російського кордону у Бєлгородській області на танках. Їм вдалося легко обійти фортифікації ворога, на які той витратив мільйони.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці 225-го Окремого штурмового батальйону. Там також опублікували відповідне відео.

"Після нашої операції на Курщині росіяни "зробили висновки": посилили всі кордони, щоб унеможливити повторний прорив в іншому місці. У Бєлгородській області витратили понад 10 мільярдів рублів на "сучасні та надійні фортифікації". Що з обличчям, росіяни?" — Написали військові.

На кадрах видно, що кілька танків наших захисників безперешкодно зайшли на територію Бєлгородської області, оминули мінне поле, протитанковий рів, а також зуби дракона.

Ситуація у Бєлгородській області

За словами військового аналітика Олексія Гетьмана в ефірі телеканалу FREEДОМ, Сили оборони України зайшли на територію Бєлгородської області з метою створення там санітарної зони.

Він наголосив, що інформація про це не розголошувалась, щоб ворог не міг використати її як розвідувальну.

"Інформація має бути подана так, щоб вона не була на допомогу ворогові. Саме тому про Бєлгородську операцію, швидше за все, не говорили. Була певна пауза в офіційних заявах про те, що ми проводимо певні бойові дії, щоб уникнути допомоги своїми руками, своєю інформацією росіянам. Тому такі операції, як Курська та Бєлгородська, їх успіх багато в чому залежить від ефекту несподіванки", — пояснив аналітик.

Білгородська область на карті DeepState

Також він заявляє, що військові мають завдання створити санітарну зону, щоб захистити важливі об’єкти, які може атакувати ворог у майбутньому.

"Першу лінію оборони треба будувати якнайдалі. Ось це і відбувається зараз і на Курщині, і на Бєлгородщині. Ми максимально створюємо за великим рахунком санітарну зону, щоб лінія оборони від можливих наступів росіян була максимально далекою від об'єктів, які ми хочемо захистити. Це, перш за все, два великі міста, які неподалік кордону з Росією, — Суми та Харків. Тобто тут є досить очевидні дії з боку Збройних сил України. І абсолютно правильні", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 квітня президент України Володимир Зеленський уперше підтвердив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Бєлгородської області РФ. За його словами, це правильне рішення – повернути війну туди, звідки вона прийшла.