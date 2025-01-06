Це будуть колосальні кошти: в Раді пояснили, як Україні заробити мільярди доларів на зброї

Постанова Кабміну 1275 має бути змінена, каже "слуга" Янченко

Експорт озброєння стане ключовим стовпом, на якому буде триматися і розвиватися поствоєнна Україна. Однак через війну з РФ виробники озброєння стали заручниками держави, оскільки їм заборонений експорт зброї і всю вироблену продукцію доводиться відправляти на внутрішній ринок.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповіла народний депутат України, заступниця голови фракції партії "Слуга народу" у ВРУ ІХ скликання Галина Янченко. Вона пояснила, чому склалася така ситуація і як з неї вийти.

За її словами, українська "оборонка" має лише один ринок збуту, однак це питання слід врегулювати, щоб не заганяти вітчизняний ОПК в глухий кут.

— Зараз українські підприємства порівняно з іноземними виробниками зброї просто дискриміновані. Це нечесно, це несправедливо і ми своїми руками фактично знищуємо українську "оборонку". Це треба змінити. І ми це змінюємо постановою №1275 (про оборонні закупівлі. — Ред.). Я дуже сподіваюся, що на початку року вона вже буде змінена, — каже нардепка.

За її словами, очолювана нею парламентська ТСК з питань захисту прав інвесторів щільно працює з першим заступником глави Мінстратегпрому Олегом Можним і напряму з прем'єром Денисом Шмигалем, тому є сподівання на внесення адекватних змін у згадану постанову, яка має сприяти розвитку нашої "оборонки", а не навпаки — вбивати її.

— Ми також напрацювали чотири законопроекти і ще декілька постанов, щоб зробити сприятливі умови, певну дерегуляцію, розкрутити гайки і дати можливість українській "оборонці" дихати трохи вільніше, ширше і розвиватися, — каже "слуга".

Вона пояснила, що українське виробництво зброї завантажене в середньому на 50 відсотків (від 20 до 80%). При цьому вітчизняний ОПК має потенціал виробляти продукції на 20 млрд доларів на рік, а держава здатна закупити лише на 6 мільярдів.

— Оскільки держава не здатна закупити весь обсяг і при цьому забороняє експорт, то ми не даємо можливість цьому сектору розвиватися. Ми не даємо можливості масштабувати виробництво, створювати нові робочі місця, сплачувати більше податків, щоб іншим підприємствам не потрібно було підвищувати знову податки. Ми не даємо можливості активніше залучати валюту і валютну виручку в країні, — додає Галина Янченко

Вона звернула увагу, що країни Євросоюзу приймають історичні рішення, за якими 2025 року будуть виділяти дуже великі кошти на поповнення своїх складів зброї та переоснащення армій.

— Це колосальні будуть кошти, і чому б не дати можливість українській "оборонці" теж взяти участь в цих закупівлях: побудувати партнерські стосунки з європейськими виробництвами, з європейськими урядами і фактично залучити цей прибуток в Україну, — каже голова спецкомісії. — Більше того, ми будемо отримувати менше безоплатної допомоги, в тому числі військової. Це значить, що нам потрібно більше заробляти, бути більш прагматичними. Тож експорт озброєння і такого плану розвиток економіки може бути дуже важливим для нашої країни 2025 року.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що приватний сектор ОПК випереджає держпідприємства у виробництві зброї та боєприпасів.