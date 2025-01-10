Перепутали теплое с мягким? О чем на самом деле закон о штрафах для оборонки

В "Слуге народа" объяснили хайп Шабунина вокруг законопроекта №6013

На оборонные предприятия, задерживающие поставки оружия, нужно налагать один штраф, а не три. А поставку некачественного вооружения или его срыв следует расследовать как уголовное дело. Именно об этом говорится в скандальном законопроекте №6013, вокруг которого поднялось много шума.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала народная депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко. По ее словам, оборонно-промышленный комплекс Украины (ОПК) изготавливает то оружие, которое может бить по России в любой точке, без ограничений западных партнеров.

— Нам действительно нужно производить больше украинского оружия, потому что только украинским оружием мы можем лупить врага там и тогда, когда сами считаем нужным. На украинское оружие не распространяется ограничение западных партнеров, когда нам запрещают бить по российским аэродромам, откуда каждую ночь обстреливают Украину. Нам нужно развивать наш оборонно-промышленный комплекс, — подчеркнула Янченко.

О штрафах за несвоевременную поставку оружия

Она говорит, что в течение последних полугода рабочая группа, которую возглавляет депутат, провела огромное исследование проблем ОПК. Сейчас разрабатывается ряд проектов, которые должны дать "оборонке дышать и развиваться, чтобы она не умерла окончательно". И одним из пунктов является пересмотр регулирования там, где оно неадекватно, в частности, в вопросах штрафов.

— Сейчас много регуляций, которые дублируются, накладываются и вредят развитию сектора. Например, за нарушение сроков поставки, то есть за один вид нарушения налагают сразу три вида наказания, три разных штрафа. Они определены в разных законах, поэтому государственный заказчик считает: раз бывают разные штрафы, их нужно совокупно использовать за нарушение сроков снабжения. Даже если оно произошло по объективным причинам, – объясняет Янченко.

Она отмечает, что оборонные заводы под прицелом врага и сейчас в Украине есть куча причин, которые повлияют на задержку поставок. Но за это нарушение налагают три штрафа.

— Есть одноразовый штраф в 7%, есть плата за пользование средствами 3% каждый месяц, и есть еще третий штраф — пеня, которая тоже составляет 3% каждый месяц. То есть, 13% за первый месяц просрочки накладывают на украинских производителей вооружения, при этом государственные заказчики ограничивают прибыль этих предприятий по контрактам в среднем 5-7%. Вдумайтесь, штрафы, которые регулирует государство, вдвое больше прибыли, которую это же государство позволяет производителям украинского оружия получать. Это очень неэффективно, это убивает оборонку. Это вообще может привести к уничтожению ОПК, — говорит нардеп.

Именно поэтому рабочая группа Янченко предложила систему "Одно нарушение — одно наказание". То есть оставить из трех штрафов один самый эффективный – пеню. Это прогрессивный штраф, начисляемый за каждый день просрочки, и сумма которого за каждый месяц просрочки набегает в 3%. Соответственно второй и третий вид штрафа отменить.

— Вчера мы отменили второй вид штрафа, это 7%, которые были в Хозяйственном кодексе. И также в ближайшее время планируем пересмотреть этот третий вид штрафа – плату за пользование средствами, которая регулируется гражданским кодексом, – объясняет народная избранница.

О поставке некачественного на фронт

В то же время нардеп подчеркнула, что ее рабочая группа рассматривает только вопрос просрочки сроков поставки оружия. Ведь в вопросе некачественного оружия или вообще отсутствия поставки речь не может идти об административной ответственности, здесь должно быть уголовное наказание.

– За некачественные товары нужно штрафовать и уголовную ответственность можно. За непоставку должен быть 100% криминал. Это другие нарушения, другая ответственность, – объясняет Янченко.

К примеру, дело семьи Гринкевичей о поставке некачественной продукции на фронт более чем на 1 млрд гривен и отсутствии поставок. Нардепка подчеркнула, что это должно наказываться по уголовному производству. Но ее рабочая группа занимается исключительно вопросом задержек поставок оружия.

— Некачественно поставлять на фронт нельзя. Некачественно нельзя. Или качественно, но позже. То есть лучше все-таки позже, но качественно. Некачественное нельзя никогда, ни при каких условиях, потому что это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших защитников. Некачественное нельзя снабжать никогда, ни вовремя, ни несвоевременно, его вообще просто нельзя поставлять, — отмечает Янченко.

Она также добавила, что задержка поставки должна караться штрафом, но адекватным. Надо понимать, если штраф за первый месяц в 2,5 раза больше прибыли за весь год по контракту, такой контракт заказчикам невыгодно будет выполнять. Поэтому некоторые заводы могут отказываться от госзаказов даже несмотря на запрет экспорта продукции оборонного назначения.

— Внутри страны мы ограничиваем пятью процентами их заработки, за границу запрещаем экспортировать и налагаем драконовские штрафы (три за одно нарушение). Это нонсенс. Нам нужно включить логику, включить мозги и создать такие условия, чтобы производство украинского оружия развивалось, чтобы оружия становилось больше, чтобы оно было более доступным, чтобы оно было лучше, чтобы мы могли обеспечивать наше войско. А когда мы закручиваем ему гайки, чем любит заниматься Шабунин, просто предприятие умирает, — говорит Янченко.

О заявлении Шабунина и Геращенко

На вопрос корреспондента, почему председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин сделал громкое заявление, что законопроекты №6013 (правка №502) и №12202 якобы предлагают освободить от штрафа компании, задержавшие поставки оружия на фронт более 30 дней. Галина Янченко предположила, что это банальная непрофессионализм антикоррупционера и "охота на хайп".

— И некомпетентность, и хайпирование, к большому сожалению, типично для этого человека. Он регулярно делает какие-то громкие заявления, причем делает их, не разбираясь хорошо в тематике. Я убеждена, что Шабунин не был ни на одном оборонном предприятии, не общался ни с одним производителем оружия, ни с одной ассоциацией, не понимал вообще всего регулирования и поэтому просто решил хайпонуть, — говорит "слуга".

Она также подчеркнула, что критический комментарий депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко по этому законопроекту некомпетентен, ведь она перемешала все: и задержку поставок, и отсутствие поставок, и некачественные товары. Поэтому ее мнение в этом вопросе не является экспертным, а сама представительница оппозиции "перепутала теплое с мягким".

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