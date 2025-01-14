Чи можна уникнути мобілізації, якщо "релігія не дозволяє" тримати зброю

Під час воєнного стану всі військовозобов'язані, що без відстрочки та броні, можуть бути мобілізовані, у тому числі й Свідки Єгови

Серед військовозобов'язаних в Україні є особи, що є Свідками Єгови й вони стверджують, що їхні релігійні переконання не дозволяють їм тримати зброю, а тим паче користуватись нею. Такі чоловіки все одно отримають повістку від ТЦК.

Як відповів начальник Львівського обласного ТЦК та СП, полковник Артур Ніязов на запит "Еспресо.Захід", альтернативної служби в армії для таких осіб немає.

За його словами, альтернативна служба запроваджується замість проходження строкової військової служби та має на меті виконання обов'язку перед суспільством, згідно зі законодавством України.

"На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу й особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань і стосовно яких прийнято відповідні рішення", — пояснив Ніязов.

Він додає, що під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться. Це передбачено законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Крім того, наразі у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає підстав, які виключають призов на військову службу під час мобілізації через релігію. Тому Свідки Єгови також підлягають мобілізації.

Резюмуючи, начальник Львівського обласного ТЦК та СП сказав, що всі посади в Збройних Силах передбачають видачу особовому складу зброї та її використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можуть військові ТЦК затримувати чоловіків.