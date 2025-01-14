Можно ли избежать мобилизации, если "религия не позволяет" держать оружие

Во время военного положения все военнообязанные, без отсрочки и брони, могут быть мобилизованы, в том числе и Свидетели Иеговы

Среди военнообязанных в Украине есть лица, которые являются Свидетелями Иеговы и утверждают, что их религиозные убеждения не позволяют им держать оружие, а тем более пользоваться им. Такие мужчины все равно получат повестку от ТЦК.

Как ответил начальник Львовского областного ТЦК и СП, полковник Артур Ниязов по запросу "Эспрессо.Запад", альтернативной службы в армии для таких лиц нет.

По его словам, альтернативная служба вводится вместо прохождения срочной военной службы и преследует цель выполнения обязанности перед обществом, согласно законодательству Украины.

"На альтернативную службу направляются граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу и лично заявили о невозможности ее прохождения как противоречащей их религиозным убеждениям, документально или иным образом подтвердили истинность убеждений и в отношении которых приняты соответствующие решения", — пояснил Ниязов.

Он добавляет, что во время военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. Это предусмотрено законом "О воинской обязанности и военной службе".

Кроме того, в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нет оснований, исключающих призыв на военную службу во время мобилизации через религию. Поэтому Свидетели Иеговы также подлежат мобилизации.

Резюмируя начальник Львовского областного ТЦК и СП сказал, что все должности в Вооруженных Силах предусматривают выдачу личному составу оружия и его использование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, могут ли военные ТЦК задерживать мужчин.