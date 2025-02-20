Чоловік тричі відмовився від повістки. Яким був вирок суду

Чоловік заперечував провину на суді

Під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістки. Вони мають право відмовитись від них, однак це може закінчитись позбавленням волі.

Чоловік у Хмельницькій області отримав три повістки, але відмовився від мобілізації. Згідно зі вироком Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області, його засудили до 3 років позбавлення волі, передає "ТСН".

За його словами, він відмовлявся від документа та не з'являвся в Територіальний центр комплектування (ТЦК) за викликом для відрядження до військової частини через те, що був не згоден з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), оскільки він має підвищений тиск та є обмежено придатним, але медкомісія визнала його придатність до військової служби.

Отже, суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі, проаналізувавши матеріали справи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли повістка поштою вважається врученою і протягом якого часу потрібно прийти в ТЦК, аби чоловіка не подали у розшук.