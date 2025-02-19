Не прийшов до ТЦК, бо переплутав дату виклику: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізації

Обвинувачений стверджував, що має проблеми зі здоров'ям

У Полтавській області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Громадянин проігнорував виклик до територіального центру комплектування.

Як зазначається у вироку Миргородського міськрайонного суду, у червні 2024 року військовозобов’язаний пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Після цього він отримав повістку, однак не з’явився до ТЦК та СП.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину та пояснив, що переплутав дату виклику. Він також зазначив, що має проблеми зі здоров’ям і його вага не перевищує 45 кг, однак підтвердити це медичними документами не зміг.

Суд визнав його винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді одного року позбавлення волі. Вирок поки що не набрав законної сили, оскільки його можна оскаржити в апеляційному суді.

Рішення суду

Нагадуємо, у Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації. Чоловік не з'явився до ТЦК та СП за "бойовою" повісткою.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень. Слідство з'ясувало, що місцевий мешканець отримав повістку на мобілізацію із зазначеною датою явки — 26 грудня 2023 року.

Після проходження медичної комісії, яка визнала його придатним до служби, чоловік відмовився з’явитися до військового комісаріату.

Свою відмову обвинувачений пояснив тим, що здійснює постійний догляд за братом, який має інвалідність І групи. За його словами, інші члени родини не могли взяти на себе ці обов’язки через похилий вік чи стан здоров’я.

Суд встановив, що станом на грудень 2023 року чоловік не мав документів, які підтверджують його право на відстрочку. Догляд за братом з інвалідністю був визнаний вагомим аргументом, але не достатнім, щоб уникнути виконання обов'язку щодо мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що на Полтавщині засудили чоловіка за неявку по "бойовій" повістці. Він пройшов медичний огляд, який визнав його придатним до військової служби. Однак чоловік не з'явився до в ТЦК та СП для відправлення у військову частину.