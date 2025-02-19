Від 3 до 8 років за ґратами: Рада посилює відповідальність за незаконну мобілізацію

Посадовців ТЦК можуть садити на 8 років за безпідставний призов

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт про покарання працівників військкоматів та медкомісій за незаконний призов. Документ передбачає до 8 років тюрми для тих, хто незаконно відправить на службу непридатних осіб або безпідставно звільнить когось від призову.

Про це повідомив співавтор законопроєкту №12442, народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, пише "Судово-юридична газета". Передбачається, що цей закон має захистити права українців від зловживань під час мобілізації.

Співавторами даного документа окрім Бужанського є депутати Сергій Іонушас, Максим Павлюк, Олександр Бакумов та члени Комітету з нацбезпеки на чолі з Олександром Завітневичем. Законопроєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс новими статтями.

Згідно з ним, працівникам ТЦК (військкоматів) загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами, якщо вони призвуть того, хто не підлягає мобілізації, або незаконно звільнять когось від служби. Їм також заборонять працювати на певних посадах протягом 1-3 років.

Таке ж покарання отримають лікарі з військово-лікарських комісій (ВЛК), які навмисно визнають хворих придатними до служби або, навпаки, звільнять здорових від призову.

Максим Бужанський пояснив, що закон покарає і тих, хто незаконно мобілізує громадян, і тих, хто фальсифікує результати медоглядів.

Зміни вносяться до Кримінального кодексу двома новими статтями: про порушення порядку медогляду та про порушення порядку призову громадян. Закон діятиме в умовах воєнного стану та має зробити процес мобілізації більш справедливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після скасування воєнного стану мобілізація може продовжуватися. Юрист пояснив, чому.