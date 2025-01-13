Чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків: відповіли в ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 543
Поліція має реагувати на людей, які порушують правила обліку
Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не уповноважені затримувати громадян у процесі оповіщення. Цю функцію можуть виконувати лише працівники поліції.
Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів в ефірі KyivFM. Передає 24 Канал.
Кіндратів пояснила, що у складі груп оповіщення, які здійснюють свою діяльність у громадських місцях, обов’язково є представники поліції. Саме правоохоронці мають повноваження реагувати на осіб, які порушують правила військового обліку або чинять спротив.
Також поліціянти у разі виявлення особи, яка порушує правила військового обліку або перебуває в розшуку, пропонують їй відвідати найближчий ТЦК та СП для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
"Якщо людина починає відмовлятися або чинити спротив, то здійснювати адміністративне затримання згідно з законом, згідно з постановою, має право лише Національна поліція", — зазначає офіцерка.
Кіндратів наголосила, що затримання громадян під час оповіщення у громадських місцях не входить до компетенції працівників ТЦК. Тобто, якщо представники центрів комплектування беруть на себе такі дії, це є порушенням законодавства України.
Раніше "Телеграф" писав, як дізнатися, чому ви потрапили в розшук ТЦК. У таких випадках в електронних військово-облікових документах часто зазначається "виявлені порушення правил військового обліку".