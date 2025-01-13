Рус

Чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків: відповіли в ЗСУ

Автор
Кароліна Терещенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
543
Оповіщення громадян
Оповіщення громадян. Фото Колаж "Телеграфу"

Поліція має реагувати на людей, які порушують правила обліку

Представники територіальних центрів комплектування (ТЦК) не уповноважені затримувати громадян у процесі оповіщення. Цю функцію можуть виконувати лише працівники поліції.

Про це розповіла офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів в ефірі KyivFM. Передає 24 Канал.

Кіндратів пояснила, що у складі груп оповіщення, які здійснюють свою діяльність у громадських місцях, обов’язково є представники поліції. Саме правоохоронці мають повноваження реагувати на осіб, які порушують правила військового обліку або чинять спротив.

Також поліціянти у разі виявлення особи, яка порушує правила військового обліку або перебуває в розшуку, пропонують їй відвідати найближчий ТЦК та СП для уточнення даних або проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Якщо людина починає відмовлятися або чинити спротив, то здійснювати адміністративне затримання згідно з законом, згідно з постановою, має право лише Національна поліція", — зазначає офіцерка.

Кіндратів наголосила, що затримання громадян під час оповіщення у громадських місцях не входить до компетенції працівників ТЦК. Тобто, якщо представники центрів комплектування беруть на себе такі дії, це є порушенням законодавства України.

Раніше "Телеграф" писав, як дізнатися, чому ви потрапили в розшук ТЦК. У таких випадках в електронних військово-облікових документах часто зазначається "виявлені порушення правил військового обліку".

Теги:
#Поліція #Мобілізація #ТЦК