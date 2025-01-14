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За що ми платимо? Чому в Раді не хочуть піднімати тарифи на воду і утримання будинків

Автор
Ігор Тимофєєв
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Влада не дає комунальникам підвищити тарифи на воду
Влада не дає комунальникам підвищити тарифи на воду. Фото Freepik

Інтереси споживачів і надавачів комунальних послуг мають бути збалансовані

Органи місцевого самоврядування в Україні дедалі частіше порушують питання підвищення комунальних тарифів, однак воно вимагає детального розгляду. Так само обгрунтування вимагає і зміна тарифів на воду.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, очолювана ним тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з цінової і тарифної політики окремим рядком розглядатиме вартість на утримання будинків.

— Ми завжди ставимо запитання: кому і за що ми платимо за утримання внутрішньобудинкових мереж тепла і води, за утримання будинку, за ремонти, за ліфти, за дератизацію, за прибирання тощо, — каже про тенденцію нардеп. — Органи місцевого самоврядування хочуть підвищення цих тарифів (і це в їхній компетенції), аргументуючи, що їм не вистачає на зарплатню двірникам, ремонтникам тощо. По них має бути окрема дискусія буквально в кожному місті. Хай вони обґрунтують, на скільки може бути [зростання] тарифу на утримання будинків.

Голова ТСК додав, що підприємства водопостачання також вимагають збільшення цифр у платіжках.

— Влада політичним рішенням поки не дає їм підвищити ці тарифи. Але в мене нема чіткого переконання, що це підвищення необхідне, — каже перший заступник голови парламентського комітету. — Вони не надали всієї аргументації для такого підвищення. Але там так само може бути тенденція на підвищення. . Згідно із законом, тарифи на газ, постачання тепла та розподіл газу — під мораторієм. А на воду, на електроенергію [мораторію] нема, тому будуть дискусії. Може, на місцевому рівні, може, на загальнонаціональному…

Вони і так йдуть, тому дуже серйозне тарифне питання залежить від нашої з вами активної професійної позиції, від позиції всіх споживачів. Ми мусимо захистити свої інтереси, і я максимально готовий сприяти, щоб збалансувати інтереси споживачів і надавачів цих послуг. Бо мають жити всі, і ми з вами маємо вижити з цими тарифами, але й підприємства не можуть "загнутися" і потрапити в банкрутство, — підсумував пан Кучеренко.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українцям доведеться платити за воду 2025 року.

Теги:
#Верховна Рада #Олексій Кучеренко #Вода #ЖКГ #Тарифи