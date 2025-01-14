Не піддаються логіці. Нардеп пояснив, що не так із тарифами на опалення

Місцева влада лобіювала низькі тарифи, а тепер жаліється на їхню збитковість

Попри дію мораторію на підвищення цін на газ і тепло, місцева влада і компанії, що забезпечують українців теплом і гарячим водопостачанням, хочуть підняти тарифи через їхню збитковість. І така ситуація триває вже шість-сім років. Саме тому для аналізу обґрунтованості комунальних тарифів наприкінці 2024-го у Верховній Раді було створено тимчасову слідчу комісію з цінової і тарифної політики в енергетиці.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він пояснив, де влада припустилася помилки.

На думку народного обранця, тариф на опалення свідомо зробили збитковим.

— Я вважаю, що це була змова уряду з лобістами з органів місцевого самоврядування 2018-2019 року, — каже пан Кучеренко. — Бо ці тарифи приховані, вони не піддаються ніякій логіці і державному регулюванню. Там були зроблені величезні управлінські помилки, а сьогодні мери заявляють, що ці тарифи збиткові і вони немовби хочуть їх підвищити.

Тому нардеп пропонує мерам влаштувати відкриту дискусію, щоб вони обґрунтували: потрібно підвищувати тарифи на тепло чи ні.

— Я буду наполягати на проведенні такої дискусії, бо специфіка цього тарифу зав'язана на ціну газу з боку "Нафтогазу". Я не бачу на сьогодні потреби в збільшенні енергетичних та тарифів для населення, — підсумував голова ТСК.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, коли підніметься ціна електроенергії 2025 року.