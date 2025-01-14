Світло і газ для українців. В Раді пояснили, чи є підстави підняти ціни

Парламентська ТСК зацікавилася питання обґрунтованості тарифів

Українці хочуть отримати чіткі відповіді на запитання про собівартість видобутку природного газу та виробництва електроенергії, про ціну тарифів на постачання води та опалення, утримання внутрішньобудинкових мереж, щоб зрозуміти потребу у їхньому підвищенні. Саме тому два місяці тому у Верховній Раді було створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) з аналізу ціноутворення в енергетиці, щодо боргів і обґрунтованості комунальних тарифів.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Він пояснив, наскільки обґрунтованими є нинішні розцінки.

За його словами, виробники електроенергії та газу, а також надавачі комунальних послуг мають цілком конкретний інтерес у підвищені цін і тарифів.

— Але переважна більшість українців хочуть розібратися: звідки взялися нинішні тарифи, наскільки вони відповідають законності, реаліям економічної обґрунтованості, доцільності, моральності і так далі, — каже народний обранець. — І тільки після аналізу, після відповіді на ці прості запитання можна приходити до другого запитання: а чи взагалі може стояти питання підвищення ціни газу, електроенергії на порядку денному.

Олексій Кучеренко розповів, що ТСК з експертами та професіоналами аналізує всі запити і відповіді, щоб зробити основний висновок: нинішні ціни на газ, електроенергію і тепло — чи вони обґрунтовані, чи законні, чи покривають витрати монополістів?

— На моє переконання, не може стояти питання про необхідність підняття цін на газ і на електроенергію, бо існуючі тарифи повністю (навіть з надлишком) покривають витрати енергетичних компаній на виробництва, постачання і продаж нам газу і електроенергії, — наголошує нардеп.

Він пояснив, що в ТСК розібрали і знають собівартість видобутку газу НАК "Нафтогаз", знають собівартість виробництва електроенергії НАЕК "Енергоатом" і тому стверджує, що про жодне підвищення ціни для населення мови не може йти. Бо нинішня ціна повністю покриває їх собівартість і рентабельність.

— "Копа́тися", чому вони в боргах, чому у них проблеми — треба в першу чергу в організації роботи на цих двох ринках, газовому і енергетичному. Вони провалені, сьогодні ринків як таких нема. Організація управління цими державними компаніями — "Енергоатом" і "Нафтогаз" — далека від ефективності. Вони можуть собі будь-які зарплатню виплачувати, будь-який піар замовляти, але від ефективної роботи вони дуже далекі, як гарматний постріл, — вважає Олексій Кучеренко.

Він додав, що інше питання, наскільки обґрунтовані тарифи монополістів, які постачають ці ресурси.

— Мова йде про "Укренерго", обленерго, облгази тощо. Є велика кількість запитань стосовно їх обґрунтованості (хоча їм ці тарифи встановлює теж держава, а саме Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, НКРЕП). Тобто резюме: на сьогодні нема підстав говорити про необхідність підвищення ціни електроенергії та газу для населення, — підсумував нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, що в НКРЕП заявили: 2025 року мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, що діє з 2022 року, залишається чинним. Тож вартість гарячої води та опалення не зміниться.