В Україні переглянуть тарифи на воду: скільки доведеться платити у 2025 році

У регуляторі розповіли, до чого варто готуватись українцям

В Україні у 2025 році можуть змінитися тарифи на постачання води та водовідведення.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Національної комісії з питань державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

З 1 січня 2025 року регулятор пропонує встановити тарифи на водовідведення для низки регіональних водоканалів. Наприклад, тариф від "Київводоканалу" пропонують встановити на рівні 10,94 гривень, від "Дніпроводоканалу" — 12,65 гривень, від "Харківводоканалу" — 14,66 гривень.

Вартість одного кубометра води для непобутових користувачів із перших днів Нового року також може змінитися. У "Дніпроводоканалу" один кубометр коштуватиме 26,05 гривень, у "Київводоканалу" — 22,87 гривень, у "Харківводоканалу" — 32,4 гривень.

Водночас у регуляторі зазначили, що побутові користувачі й надалі платитимуть за централізоване водопостачання та водовідведення за цінами, затвердженими станом на 24 лютого 2022 року, тобто на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО можуть отримати компенсацію на комуналку.