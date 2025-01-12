В Україні злетять ціни на мобільні послуги: хто з операторів підвищить тарифи

Зміни відбудуться незабаром

В Україні зростуть тарифи мобільних операторів "Vodafone" та "Київстар". Йдеться про підвищення вартості на 40-60 гривень.

Інформація про це була опублікована у Facebook на сторінці "Мобільний зв’язок України" (це найбільша та незалежна спільнота про мобільний зв’язок України). Там зазначили, що зміни можуть відбутися вже з 13 січня.

Зазначається, що детальніша інформація про це нібито стане відомою з понеділка, 13 січня.

Якими можуть бути тарифи

Vodafone Light+ подорожчає на 40 грн — до 185 грн/4 тижні;

Joice – на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;

Joice Start/Start Special 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;

Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 тижні;

Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 тижні.

Також зазначається, що з 13 січня вартість послуги "Рік без абонплат" для нових підключень у тарифах становитиме:

Vodafone Light+: 2035 грн

Joice (2023): 2860 грн

Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн

Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн

Joice Pro 2023: 3220 грн

Joice Max 2023: 3990 грн

Тарифи "Київстар"

Водночас відбудуться зміни у наступних тарифних планах "Київстару":

ТВІЙ Безлім;

ТВІЙ Максимум;

LOVE UA Магніт;

LOVE UA Світло 2024;

LOVE UA Свобода 2024;

LOVE UA Безлім 2024;

LOVE UA Пісня 2024;

LOVE UA Сила 2024 року.

У тарифах LOVE UA Пісня 2024 та LOVE UA Сила 2024 буде уніфікована оплата інтернету, у разі коли гігабайти тарифу закінчилися, а користувач продовжує ним користуватися. За 20 гривень на день користування надаватиметься безлімітний інтернет без обмеження швидкості. У роумінгу вартість інтернету понад тарифний обсяг складе 8 копійок за 1 мегабайт.

Користувачам тарифу ТВОЙ Безлім надаватимуться додаткові 12,2 гігабайта для користування інтернетом у країнах роумінгу.

Будуть також зміни вартості дзвінків за кордон. Тарифні хвилини діятимуть на номери Бельгії, Норвегії та Швеції. А на номери Узбекистану, Ізраїлю та Китаю діятимуть стандартні тарифи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня стало відомо, що "Київстар" закрив частину своїх популярних тарифів.