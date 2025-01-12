В Україні злетять ціни на мобільні послуги: хто з операторів підвищить тарифи
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Зміни відбудуться незабаром
В Україні зростуть тарифи мобільних операторів "Vodafone" та "Київстар". Йдеться про підвищення вартості на 40-60 гривень.
Інформація про це була опублікована у Facebook на сторінці "Мобільний зв’язок України" (це найбільша та незалежна спільнота про мобільний зв’язок України). Там зазначили, що зміни можуть відбутися вже з 13 січня.
Зазначається, що детальніша інформація про це нібито стане відомою з понеділка, 13 січня.
Якими можуть бути тарифи
- Vodafone Light+ подорожчає на 40 грн — до 185 грн/4 тижні;
- Joice – на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;
- Joice Start/Start Special 2023 – на 60 грн, до 260 грн/4 тижні;
- Joice Pro 2023 – на 60 грн, до 320 грн/4 тижні;
- Joice Max 2023 – на 60 грн, до 390 грн/4 тижні.
Також зазначається, що з 13 січня вартість послуги "Рік без абонплат" для нових підключень у тарифах становитиме:
- Vodafone Light+: 2035 грн
- Joice (2023): 2860 грн
- Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн
- Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн
- Joice Pro 2023: 3220 грн
- Joice Max 2023: 3990 грн
Тарифи "Київстар"
Водночас відбудуться зміни у наступних тарифних планах "Київстару":
- ТВІЙ Безлім;
- ТВІЙ Максимум;
- LOVE UA Магніт;
- LOVE UA Світло 2024;
- LOVE UA Свобода 2024;
- LOVE UA Безлім 2024;
- LOVE UA Пісня 2024;
- LOVE UA Сила 2024 року.
У тарифах LOVE UA Пісня 2024 та LOVE UA Сила 2024 буде уніфікована оплата інтернету, у разі коли гігабайти тарифу закінчилися, а користувач продовжує ним користуватися. За 20 гривень на день користування надаватиметься безлімітний інтернет без обмеження швидкості. У роумінгу вартість інтернету понад тарифний обсяг складе 8 копійок за 1 мегабайт.
Користувачам тарифу ТВОЙ Безлім надаватимуться додаткові 12,2 гігабайта для користування інтернетом у країнах роумінгу.
Будуть також зміни вартості дзвінків за кордон. Тарифні хвилини діятимуть на номери Бельгії, Норвегії та Швеції. А на номери Узбекистану, Ізраїлю та Китаю діятимуть стандартні тарифи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці грудня стало відомо, що "Київстар" закрив частину своїх популярних тарифів.